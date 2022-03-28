繞開美元制裁 俄天然氣公司要求印度改以「歐元」付款

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）。（路透）

路透引述兩名消息人士報導，俄羅斯天然氣 公司（Gazprom）已要求印度 最大天然氣接收業者「印度天然氣管理有限公司」（GAIL）以歐元支付天然氣進口，取代美元付款，是這家俄國能源巨擘尋求擺脫依賴美元交易的最新跡象。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，歐洲國家和美國已對俄羅斯實施嚴厲的金融制裁。

印度天然氣管理公司和Gazprom在新加坡公司的Gazprom Marketing Trading Singapore簽有長期天然氣進口合約，每年採購250萬噸的液化天然氣（LNG），以美元進行交易。

知情人士表示，Gazprom上周致函印度天然氣管理公司，要求以歐元取代美元進行付款。

一名知情人士說 :「印度天然氣管理公司不認為以歐元付款會有任何問題，因為歐洲國家也是以歐元為他們的進口付款。」

Gazprom和GAIL兩家公司都未回應路透的置評請求。

西方國家祭出的制裁措施已重創俄羅斯經濟，但歐盟不願停止進口俄羅斯的能源，繼續以歐元付款。歐盟國家仰賴俄羅斯的石油與天然氣。

俄羅斯總統普亭上周三表示，俄羅斯很快將要求「不友善」的國家以盧布支付燃料採購。