俄烏新一輪談判 3月28~30日將在土耳其舉行

俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯磋商的資料照。（歐新社）

俄羅斯談判代表團團長、俄總統助理梅金斯基27日在社交媒體上宣佈，俄羅斯代表團和烏克蘭 代表團決定在3月29日至30日舉行新一輪面對面談判。

梅金斯基表示，俄烏代表團27日進行了視頻談判，並決定在3月29日至30日進行面對面會談。

烏克蘭談判代表團成員、烏人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞同日在社交媒體上稱，烏俄代表團決定於3月28日至30日在土耳其舉行新一輪談判。

另據俄羅斯媒體援引土耳其總統辦公室消息說，俄羅斯總統普京和土耳其總統厄多安27日在電話交談中同意，俄烏代表團的下一輪會談將在伊斯坦堡舉行。

消息稱，兩國元首在通話中討論了俄烏最新局勢和談判進程，雙方同意在伊斯坦堡舉行俄羅斯和烏克蘭談判代表團的下一輪談判。厄多安還表示，土耳其將繼續為促進俄羅斯和烏克蘭之間的和平發揮作用。

俄羅斯2月24日在烏克蘭開展特別軍事行動。

2月28日，俄烏代表團在白俄羅斯 戈梅利州舉行首輪談判。

3月3日，俄烏代表團在白俄羅斯別洛韋日森林舉行第二輪談判。

3月7日，俄烏代表團在白俄羅斯別洛韋日森林舉行第三輪談判。

3月10日在土耳其安塔利亞外交論壇期間，俄羅斯外長拉夫洛夫與烏克蘭外長庫列巴舉行了會談。

3月14日，俄烏代表團第四輪談判以視頻方式進行，雙方並持續以視頻方式進行接觸。