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俄國倒債警鈴 又響了

編譯任中原／綜合外電
俄羅斯盧布。美聯社
俄羅斯盧布。美聯社

俄羅斯上周支付1.17億美元的公債利息，令投資人稍喘口氣後，但4月4日又有一筆22億美元的美元債息到期，這回債權人對於俄羅斯能否再度履約則較不樂觀。

債務專家認為，上次俄羅斯能夠過關，但這回的機會相當渺茫；基於今年俄羅斯將支付48億美元的外債本息，因此政府償債能力及意願都備受質疑。4月4日便是首次的重大考驗日。

曾擔Elliot資產管理公司經理人的紐曼說，俄國上次只是面臨小額的應付利息，但這次不同，「我不認為俄羅斯能夠付清22億美元」。

俄羅斯財政部堅持，由於俄國遭受制裁，因此能以盧布支付債息，但了解購債合約的人士表示須支付美元。如果只是一些小額的分期付款，俄羅斯可以支付盧布；但上周的1.17億美元、以及4月4日將支付的22億美元利息，合約條款都規定俄羅斯必須支付美元。

美國財政部已經澄清，俄羅斯在5月25日前，還可以運用遭到凍結的資產來償債，之後就必須經由其他來源取得資金，例如借入資金，或賣油給中國大陸及印度。

但紐曼指出，如果俄羅斯決定用這些錢來購買軍備及糧食，就未必會如期還債。而且這還不只是經濟問題。一些專家表示，由於歐美對俄羅斯實施嚴厲制裁，因此就算俄羅斯有能力還債，也可能拒還。這些就是制裁措施的意外後果。

顧問業者歐亞集團（Eurasoa）專家卡恩也預期，俄羅斯將會全面違約，因為「這是政治、而非純經濟問題」。

俄羅斯雖欠美國銀行業近150億美元，但經濟學者預料如果債務違約，在長期間並不會對全球市場造成重大影響。

俄羅斯 財政部 俄國

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