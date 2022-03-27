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俄國兩頭燒？「納卡」遭亞塞拜然攻打 總統求普亭協防

編譯徐榆涵／即時報導
夾縫在亞美尼亞與亞塞拜然之間的納卡區近日遭到亞塞拜然攻打，納卡區總統哈魯圖尼揚（圖）去信普亭要求增援協防。（路透）
夾縫在亞美尼亞與亞塞拜然之間的納卡區近日遭到亞塞拜然攻打，納卡區總統哈魯圖尼揚（圖）去信普亭要求增援協防。（路透）

西亞國家亞美尼亞與鄰國亞塞拜然曾因「納戈爾諾-卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，納卡區）主權爭議爆發過戰事。路透報導，在俄羅斯忙於攻打烏克蘭之際，亞塞拜然違背停火協議、已派軍隊入侵納卡區。

亞美尼亞與亞塞拜然各自有俄羅斯與土耳其撐腰，而納卡區則較為親近亞美尼亞。

俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國防部26日表示，亞塞拜然武裝部隊違反協議進入納卡區由俄羅斯維和部隊和人員監管的地區，但亞塞拜然對此說法提出質疑。

俄方表示，已呼籲亞塞拜然撤軍，並指亞塞拜然對納卡區發動四次無人機襲擊。亞塞拜然國防部則駁斥該說法，稱只是俄羅斯片面說詞。

根據亞美尼亞通訊社ARKA報導，納卡區總統哈魯圖尼揚（Arayik Harutyunyan）26 日向俄國總統普亭發出正式信函，稱亞塞拜然自本月8日以來不斷擴張軍事侵略，但境內俄軍部隊數量不足，無法阻擋亞塞拜然，因此要求俄羅斯增派維和部隊與軍備，採取額外安全措施。

報導指出，亞塞拜然24日開始入侵納卡區，並持續朝亞美尼亞推進，造成亞美尼亞3名士兵死亡、15人受傷，亞塞拜然至少5人死亡。

圖為亞塞拜然武裝部隊。（路透資料照片）
圖為亞塞拜然武裝部隊。（路透資料照片）

俄羅斯 國防部 普亭

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