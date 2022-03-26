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俄防長再現身官方影片 主持軍備預算會議

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。美聯社
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。美聯社

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天在電視畫面上再次露面，先前他未公開露面長達兩周時間，引起媒體記者質疑。

法新社報導，俄國國防部公布一段影片，顯示普亭（Vladimir Putin）總統的密切盟友蕭依古主持一場軍備預算會議。

俄國國營電視台播出的影片畫面沒有附上日期，但蕭依古在影片中提到俄國財政部的一項會議，而據俄國媒體報導，這項會議是在昨天舉行。

由於俄國軍事入侵烏克蘭而遭受國際制裁，蕭依古表示，「雖然我們目前遇到了困難」，但武器訂購和供應仍依照計畫進行。

路透社報導，包括參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在內的一群俄國高階軍官出席了這場軍備預算會議；吉拉西莫夫最近也有一段時間並未公開露面。

蕭依古24日已出現在俄羅斯新聞社（RIA）播出的新聞分割畫面中，當時普亭正與國家安全會議（Russian Security Council）高層官員進行視訊會議，但畫面並無蕭依古發言的片段。

在此之前，蕭依古從3月11日後就一直沒有公開露面，引起大家對他下落的臆測。

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