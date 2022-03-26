我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

北韓試射洲際彈道飛彈 美籲安理會採取更嚴厲制裁

中央社／紐約25日電
北韓日前試射一枚北韓歷來最大的洲際彈道飛彈後，美國今天在聯合國安全理事會呼籲對北韓採取更嚴厲的國際制裁。美聯社
北韓日前試射一枚北韓歷來最大的洲際彈道飛彈後，美國今天在聯合國安全理事會呼籲對北韓採取更嚴厲的國際制裁。美聯社

北韓日前試射一枚北韓歷來最大的洲際彈道飛彈後，美國今天在聯合國安全理事會上指控平壤當局做出「愈來愈危險的挑釁行為」，呼籲對北韓採取更嚴厲的國際制裁。

法新社報導，美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會討論北韓問題所召開的會議中表示：「美國敦促所有成員國全面執行安理會現有決議。」

她說：「由於朝鮮民主主義人民共和國做出愈來愈危險的挑釁，美國將在安理會提出…決議案，以強化2017年12月通過的制裁。」朝鮮民主主義人民共和國為北韓的正式國名。

托馬斯-格林菲爾德說，當時「安理會決定，朝鮮民主主義人民共和國發射洲際彈道飛彈（ICBM）時，我們會採取進一步行動」。

「這正是當下所發生的事，因此現在正是採取行動的時候。」

包括安理會常任理事國英國、法國和美國，但少了中國和俄羅斯在內的15國今天在會後發布聯合聲明，以「最強烈的措詞」譴責平壤最新的試射行為，並警告此舉對整個國際社會「構成威脅」。

上述15國表示，「隨著挑釁行為升級，朝鮮民主主義人民共和國表明持續推進武器計畫的決心，而安理會卻依然保持沉默」。這15國還包含安理會非常任理事國成員巴西、愛爾蘭和挪威，以及德國、日本和南韓。

這份聲明敦促聯合國各國，尤其是安理會成員國「和我們一起譴責這種行為，並呼籲朝鮮民主主義人民共和國摒棄大規模毀滅性武器及彈道飛彈計畫，並透過外交途徑走向非核化」。

北韓 聯合國 彈道飛彈

上一則

金正恩射彈宣傳片大秀老派好萊塢風 歐巴造型神似宋仲基？

延伸閱讀

北韓試射彈道飛彈拍官宣片 金正恩好萊塢風格亮相

北韓試射彈道飛彈拍官宣片 金正恩好萊塢風格亮相
「全美都在射程內」日防相：北韓洲際飛彈前所未有威脅

「全美都在射程內」日防相：北韓洲際飛彈前所未有威脅
88歲亞裔老人 法拉盛車禍亡

88歲亞裔老人 法拉盛車禍亡
88歲亞裔老人 法拉盛街頭遭車撞亡

88歲亞裔老人 法拉盛街頭遭車撞亡

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果