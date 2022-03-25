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日調查：日向灘及西南群島30年內發生強震機率高

中央社記者楊明珠東京25日專電

日本官方調查顯示，日向灘及西南群島海溝周邊30年內可能發生規模7強震，在日向灘的發生率是80%、沖繩與那國島周邊達90%以上。日向灘等地甚至可能發生規模8強震。

日本每日新聞報導，日本政府的地震調查委員會（委員長是東京大學名譽教授平田直）今天公布調查日向灘（位於宮崎縣外海）及西南群島海溝周邊今後30年內發生強震的長期評估報告。評估結果，這些地區發生規模7強震的機率，日向灘是80%、沖繩與那國島周邊達90%以上。

這兩地區甚至有可能發生規模8強震，但發生機率目前還不清楚。

地震調查委員會還指出，西南群島海溝周邊如果發生規模7.4地震的話，可能發生超乎想像的大海嘯，這如同1771年發生的「八重山地震海嘯」一樣，在強震後有約30公尺高的大海嘯侵襲先島群島。

地震調查委員會上一次公布長期評估是在2004年，但在2011年311東日本大震災後重新調整評估。與這次評估的地區相鄰的東海―九州外海的南海海槽今後30年內發生規模8至9強震的機率估計是70%至80%。

此外，地震調查委員會首度公布針對鳥取―沖繩外海的日本海西南部的海底活斷層發生地震的長期評估報告。地震調查委員會表示，相較於陸域，海底活斷層的調查較難，評估結果顯示，今後30年內發生規模7以上地震的機率是8%至13%。

平田表示，希望大家能了解，即使是海底斷層也可能發生地震，也會引發海嘯。

日本海西南方的海底活斷層的東部海域有最大長達94公里的伯耆外海斷層帶，有可能發生規模7.7至8.1的地震，今後30年內發生規模7以上地震的機率，東部是3%至7%，中部是3%至6%、西部是1%至3%。

地震 日本

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