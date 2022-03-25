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6年來第4度 澳洲大堡礁再陷大規模白化危機

中央社雪梨25日綜合外電報導
澳洲壯觀的大堡礁（Great Barrier Reef）陷入「大規模白化」危機。 (Getty Images)
澳洲壯觀的大堡礁（Great Barrier Reef）陷入「大規模白化」危機。 (Getty Images)

當局今天表示，澳洲壯觀的大堡礁（Great Barrier Reef）陷入「大規模白化」危機。這是一種珊瑚礁受到海洋溫度上升的壓力影響而失去顏色的現象，大多歸咎於氣候變遷。

英國廣播公司（BBC）報導，這是大堡礁6年來第4度陷入大規模白化危機。

位於澳洲東北沿岸的大堡礁是全世界最大的珊瑚礁群，綿延超過2300公里。管理當局表示，大堡礁顯現受溫度上升影響效應。

當局在報告中指出，空中調查發現大範圍珊瑚礁出現白化現象，「證實大堡礁從2016以來，第4度發生大規模白化」。

大堡礁約有2500個獨立礁石，以及超過900個島嶼，約有1500種魚類與4000種軟體動物棲息在大堡礁。儘管反聖嬰現象（La Nina）出現冷卻效應，正在影響澳洲氣候，但當局表示，大堡礁依然受暖化所苦。

白化現象是指珊瑚礁內的共生藻類離開，導致珊瑚礁失去原本生動的色彩。管理當局表示，儘管白化的珊瑚正在承受壓力，但若環境條件緩和下來，珊瑚礁依然可以復原。

當局表示：「要判定整個海洋公園的白化現象範圍與嚴重程度，未來幾週的天氣型態相當關鍵。」

聯合國4天前才宣布要監督大堡礁的狀況，檢視這處世界遺產是否受到妥善保護，免於氣候變遷干擾，隨即傳出大堡礁發生白化現象。

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會（World Heritage Committee）將於6月決定是否要將大堡礁列入「瀕危」（in danger），在此之前，要先評估澳洲政府是否充分保護大堡礁免受氣候變遷等威脅。

世界遺產委員會去年7月決定暫時不將大堡礁列入「瀕危」曾令許多人驚訝，因為聯合國教科文組織當時在數週前曾建議列入。

聯合國先前於2015年威脅要將大堡礁降級為「瀕危」世界遺產時，澳洲訂出「珊瑚礁2050計畫」，並投入數十億美元來保護珊瑚礁。

澳洲 聯合國 世界遺產

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