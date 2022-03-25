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俄受制裁爆恐慌搶購 民眾急囤安眠藥避孕藥

俄受制裁爆恐慌搶購 民眾急囤安眠藥避孕藥

中央社莫斯科25日綜合外電報導
自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，數據顯示，除了日常用品外，俄國人也開始趕緊囤積抗憂鬱藥、安眠藥與避孕藥。圖為俄羅斯聖彼得堡的一處公車站。 歐新社
自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，數據顯示，除了日常用品外，俄國人也開始趕緊囤積抗憂鬱藥、安眠藥與避孕藥。圖為俄羅斯聖彼得堡的一處公車站。 歐新社

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，數據顯示，除了日常用品外，俄國人也開始趕緊囤積抗憂鬱藥、安眠藥與避孕藥，有些人在2個星期內就買了1個月的藥量。

路透社報導，儘管根據官方民調，大多數俄國人都支持總統普亭（Vladimir Putin）派遣成千上萬士兵前進烏克蘭的決定，但社群媒體、訪問與民間消息都顯示，西方為了逼俄國停手而施加的嚴厲制裁，令許多俄國人十分沮喪。

眾多外國品牌已宣布暫停在俄羅斯營運，盧布兌美元大幅貶值，從2月24日普亭宣布對烏克蘭展開所謂「特別軍事行動」後，許多日常用品價格直線飆升。

一名莫斯科居民說：「我有甲狀腺問題，每天都要服用左旋甲狀腺素（L-thyroxine），所以我很擔心以後藥局買不到藥，已經買了好幾個月的份量。民眾都在四處搜購。」

數據公司DSM Group於24日公布「新聞報」（Vedomosti）委託民調發現，從2月28日到3月13日，俄國民眾已經在藥局購買2億7050萬件藥品，價值986億盧布（約10.4億美元）。

這相當於俄國人一個月的購藥份量。俄國人1月在藥局購買2億8800萬件藥品，價值1000億盧布。

這份最新數據並沒有列出藥品的特定廠牌，但顯示外國製藥品需求上升，俄國本土製藥品的需求也同樣成長。抗憂鬱藥、安眠藥、胰島素、癌症和心臟病用藥、荷爾蒙與避孕藥的需求尤其增加。

負責蒐集數據的DSM Group總經理舒爾亞克（Sergei Shulyak）告訴路透社：「原因是擔憂。」

「最擔心的是東西可能變貴，其次是可能買不到他們需要的藥品。這些憂慮驅使民眾，促使他們在藥局外排起長龍，買下所有東西。」

他表示，這種「歇斯底里」情緒已經掌控民眾，導致部分藥品目前缺貨。但他也指出，由於俄國製藥商仍在生產學名藥，許多外國製藥商也繼續供給，即使商品現在有價格上漲情況，預料很快就會穩定下來。

但他也警告，俄國與西方關係持續惡化，恐使部分俄國製藥商在取得原材料上發生困難。

俄國 藥局 烏克蘭

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