耶魯大學列43企業不理會撤出俄國呼聲 台灣有3家

圖為華為企業標誌。路透

俄羅斯 對烏克蘭 開戰後掀起抵制聲浪，包括烏國官員和許多民眾都呼籲跨國企業退出俄國 。但據美國耶魯大學教授彙整最新名單，仍有43家企業在俄運作如常，包括台灣3家。

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，耶魯大學管理學院（Yale School of Management）副院長宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）和他的研究團隊便在2月28日首度公布已退出或仍留在俄國市場的跨國企業名單。

如今名單分為5個等級類別，由高到低依序是「退出」、「暫停」、「縮減」、「爭取時間」和「埋頭繼續」。退出代表企業已完全停止在俄羅斯活動，暫停代表企業暫停業務、保持恢復空間，縮減表示已減少在俄國業務，爭取時間代表延緩投資或發展計畫、但繼續大量業務；埋頭繼續則是不理會退出或縮減業務要求。

根據25日更新的名單，已有172家跨國企業退出俄羅斯市場，有195家企業暫停俄國業務，有31家企業縮減業務，有56家企業仍在爭取時間，而有43家企業則在俄羅斯業務如常。

這43家不理會外界呼聲的企業，包括台灣3家企業以及中國科技企業阿里巴巴、華為、騰訊、聯想、小米和滴滴出行，法國連鎖賣場家樂福（Carrefour）和迪卡儂（Decathlon）、英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）以及瑞士信貸（Credit Suisse）等。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）3月10日於推特（Twitter）發文呼籲華碩退出俄羅斯市場後，華碩於14日表示停止對俄國出貨，並捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元(約101萬美元)。