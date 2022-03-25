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西班牙卡車大罷工 超市沒食物可賣、餐廳沒菜可煮

編譯王巧文／綜合外電
西班牙鬧卡車大罷工，造成多處超市食物短缺。路透
西班牙鬧卡車大罷工，造成多處超市食物短缺。路透

由於不滿油價飆漲，西班牙卡車業者及司機上周起開始進行大罷工，堵塞各大道路及港口，進行抗議，造成許多超市食物短缺，餐廳也被迫停賣部分餐點，連食品業生產也遭到衝擊。

英國衛報報導，因為卡車抗爭打亂貨物運輸，代表31.5萬多個酒吧和餐館的餐飲協會Hostelería España表示，餐館業者正在經歷不同程度的食材短缺。

該協會主席José Luis Yzuel Sanz說，各地餐館受衝擊程度不同，但已看見番茄、生菜等蔬果及鮮魚貨源不足，缺少材料的業者正想方設法提供餐點，「我們希望這只是暫時性問題，很快就會結束，不然情況將非常糟糕」。

西班牙食品和飲料工業聯合會（FIAB）也指出，供應鏈「已面臨比新冠疫情最糟時期還要大的壓力」，並補充說因為缺乏原料，許多食品工廠已被迫關閉，且將有更多廠房跟進。

馬德里政府正積極與運輸協會協商，希望早日結束亂象。西班牙交通部長Raquel Sánchez 24日表示，政府正致力解決這個問題，將尋求「一個明確而具體的解決方案」。

不過，運輸協會21日已拒絕政府提出的5億歐元（約5.5億美元）援助方案。俄烏戰爭已導致西國能源成本加速飆升，物價也飆漲至30多年來的最高水準。

疫情 油價 供應鏈

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