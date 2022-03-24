怕被暗殺？普亭2個月換千名工作人員 燒9400萬美元維安

俄羅斯總統普亭。(路透)

英、美媒體披露，入侵烏克蘭戰事不順，俄羅斯 國內菁英開始把矛頭指向總統普亭 ，俄國 聯邦安全局策畫推翻普亭的可能正在升高，連接替總統的人選都已有腹案。

英國泰晤士報引述俄國情報圈一名吹哨者披露，俄國聯邦安全局策動政變推翻普亭的可能正逐漸升高。

俄國內部吹哨者在給揭弊人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）的一些信件透露，侵烏戰事失利，讓俄國聯邦安全局內充滿混亂與不滿。奧塞奇金過去因屢屢揭發俄國監獄內的黑幕，成為莫斯科懸賞的頭號目標之一。

美國「新聞周刊」（Newsweek）引述烏克蘭國防部情報總局20日一篇官方臉書的聳動貼文「下毒、突然染病、出意外－俄國菁英考慮拉下普亭的可能」。

文內寫道：「在俄國商界與政壇菁英裡，一股反對普亭的影響力群體已成形。他們的目標是盡快把普亭拉下馬，重建因侵烏戰爭而受損的與西方經濟關係。」還說這股勢力不僅不排除暗殺普亭，還已決定俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長、普亭權力核心成員波特尼科夫（Alexander Bortnikov）為總統繼任人選。

另據莫斯科時報報導，烏俄戰爭開打以來，普亭燒掉俄羅斯納稅人大筆金錢，來作為個人維安等相關費用，2個月內就燒掉了93億盧布（約9410萬美元），比去年同期的66億盧布（約6622萬美元）高出了40%，支出金額甚至比納稅人高出了10倍之多。

俄國財政部並未透露總統具體是如何使用其資金，不過此前有報導稱，普亭因為害怕被政敵下毒或暗殺，因此在吃飯前一定會先派人為他試毒，甚至還在2月更換了身邊逾千名工作人員。

相比於普亭的花錢大手大腳，俄羅斯在準備入侵烏克蘭的2個月內，僅花費了18.5%的年度預算在軍隊上，並將13.7%的預算用於內政部、8.9%用於支持國民經濟。另外，財政部數據也顯示，其他政府部門的支出增幅都不如普亭的大。