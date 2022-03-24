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日本強震後加速採購液化天然氣 首見業者拒俄羅斯供貨

編譯季晶晶／綜合外電
日本公用事業公司在強震後加速採購液化天然氣。路透
日本公用事業公司在強震後加速採購液化天然氣。路透

日本大型公用事業公司正加速採購液化天然氣現貨，因一周前發生的強震升高了日本對這種超低溫燃料的仰賴，這可能加劇全球供應短缺。一家區域性業者並要求供貨來源不得為俄羅斯，是日本液化天然氣招標案首見。與此同時，日本煉油業者也說，將加入其他能源業者的行列，停止進口俄國原油。

知情人士透露，包括日本最大電力公司Jera，以及日本東北電力公司在內的公用事業業者，購入數批4月交付的液化天然氣，以協助滿足上周地震之後躍增的天然氣需求。地震迫使多座燃煤發電廠暫時關閉。這些業者不得不改用更多液化天然氣。

日本原本就是全球第二大的液化天然氣進口國，此次增加採購，時機正值全球燃料短缺，威脅推升亞歐各地燃料價格進一步上漲之際。趁俄羅斯供應受阻、歐洲現貨價大漲，交易商都把更多液化天然氣運往大西洋地區，留給太平洋區的數量因此減少。

根據知悉內情的交易商，日本東北電力公司明確要求，4月到5月交付的液化天然氣必須排除由俄羅斯港口出貨。雖然俄烏戰爭爆發後，大部分進口液化天然氣的亞洲進口商，都暫停向俄羅斯採購，但還沒有一家公司這麼明確表達拒買俄國能源。此區買主可能跟進，讓貨源短缺致價格高漲的天然氣供應更加吃緊。

另外，日本最大的兩家煉油廠引能仕（ENEOS）和出光興產（Idemitsu Kosan）在周二和周三先後表示，俄烏戰爭後，未再簽新約購買俄國原油。引能仕表示未來會改由中東進口。此前，全球能源巨擘紛紛削減對俄國油氣的依賴。不買俄國石油對日本而言特別不容易，日本幾乎所有化石燃料全靠進口，正苦於因應大宗商品價格飆漲。

日本 天然氣 俄國

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