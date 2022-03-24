「匿名者」稱駭入俄國央行 48小時內揭數萬筆秘密文件

全球最大駭客組織「匿名者」。Getty Images

英國 每日郵報報導，全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous）宣稱已駭入俄國央行 ，威脅將在48小時內公布包含秘密文件的超過3萬5000份文件。

「匿名者」於美東時間23日下午7時發布推文表示：「剛剛匿名者已經駭入俄國央行，將在48小時內公布含有秘密文件的超過3萬5000份文件。」

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022

匿名者先前也曾駭進俄國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor），以及俄國國安局（FSB）等機構，公布成千上萬份秘密文件，揭露俄國侵烏細節，還破壞俄國國內宣傳活動。

推文連結：https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937?cxt=HHwWgoC9mYubj-kpAAAA