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北約秘書長指責 中國散播「瞞天大謊」支持俄羅斯

美國公布接納烏克蘭難民計畫 目標9月前收逾12萬人

「匿名者」稱駭入俄國央行 48小時內揭數萬筆秘密文件

編譯羅方妤／即時報導
全球最大駭客組織「匿名者」。Getty Images
全球最大駭客組織「匿名者」。Getty Images

英國每日郵報報導，全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous）宣稱已駭入俄國央行，威脅將在48小時內公布包含秘密文件的超過3萬5000份文件。

「匿名者」於美東時間23日下午7時發布推文表示：「剛剛匿名者已經駭入俄國央行，將在48小時內公布含有秘密文件的超過3萬5000份文件。」

匿名者先前也曾駭進俄國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor），以及俄國國安局（FSB）等機構，公布成千上萬份秘密文件，揭露俄國侵烏細節，還破壞俄國國內宣傳活動。

推文連結：https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937?cxt=HHwWgoC9mYubj-kpAAAA

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