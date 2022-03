「匿名者」稱駭入俄國央行 48小時內揭數萬筆秘密文件

英國 每日郵報報導,全球最大駭客組織「匿名者」(Anonymous)宣稱已駭入俄國央行 ,威脅將在48小時內公布包含秘密文件的超過3萬5000份文件。

「匿名者」於美東時間23日下午7時發布推文表示:「剛剛匿名者已經駭入俄國央行,將在48小時內公布含有秘密文件的超過3萬5000份文件。」

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp