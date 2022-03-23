烏劇院包餃子溫暖士兵「3千磅肉丸、1萬餃子、羅宋湯」

烏克蘭劇院裡的藝術家和志工們，包餃子送往前線慰勞士兵。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭 後，戰事中斷了艾拉‧史康迪娜(Alla Shkondina)的演藝生涯，卻阻斷不了她的演藝夢，反而讓她「突變」出新角色：鼓舞大批義工，聚集在烏克蘭西南部劇院做飯餵飽士兵，以對抗俄軍。

史康迪娜站在空曠的舞台上說，「諺語有云，砲聲響起，謬思(文藝)女神靜默，但我們不想靜默。」

她和劇場 同事們改行替前線將士們做餃子 ，展現烏克蘭上下同仇敵愾，抗敵衛國的決心。

來自全國各地的志工，聚集在喀爾巴阡山脈(Carpathian Mountains)下的劇場，有的擀麵皮，有的包餃子，讓前線官兵和各地難民填飽肚子。

劇團總監賀納騰科( Mykola Hnatenko)說：「我們已經做了3000磅肉丸，150公斤白菜燉肉，1萬多個馬鈴薯餃子，70公斤羅宋湯，80公斤炸魚片，2000個肉煎餅，500個甜餅。我們要做更多蛋白質含量高的食品。」

副總監哈夫賈克(Sergei Havdjak)身著軍裝，指揮男性志工砍柴、搬柴、生火；但見火伕們兩臂出汗，雙手滿是炭灰。目前伙夫團約有150人。

哈夫賈克特別感到得意的是，他們「生產」的羅宋湯遠送到首都基輔，讓在冰寒天中和敵人搏鬥的烏克蘭士兵暖從胃起，士氣大振。他拿出手機，對美聯社記者亮出一張志工從基輔拍攝的照片，是拿到羅宋湯的士兵，笑臉燦燦用手指比出V字勝利信號；他說：「我們對全國勝利多少做出一點貢獻，想到這點，就振奮不已。」

但是，志工群聽到其他地方前來投靠的難民的故事後，心情不禁沉重起來；史康迪娜說，孩子們帶著滿是恐慌的「成年人眼神」來到劇院，恐怕要過一陣子才能恢復正常。

不擅廚藝的史康迪娜等演員，樂得表演給被嚇壞了的孩子們看，讓他們暫時忘卻戰爭的恐怖。演出的內容，是戰爭前，全國各地的安和樂利。

在基輔住了50年的藝術評論家、教授內佛洛夫(Vasil Nevolov )獨坐一隅，反省一生；他說：「我家一帶全毀了，超市不見了，學校沒了。」他說，一輩子的努力現在看來毫無意義。

內佛洛夫只擔心自己沒能逃離基輔的孫輩，媳婦參加救護隊，兒子參加戰鬥團；他說：「我雖然74歲了，也想在這劇場，發揮一點作用。」他並不斷重複號召全國的一句話：「萬事有利烏克蘭，萬事OK。」