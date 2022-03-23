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俄文化娛樂圈挺普亭 拉脫維亞禁葛濟夫等25人入境

中央社╱維爾紐斯23日電
俄羅斯指揮家葛濟夫被拉脫維亞列為「不受歡迎人物」。(路透)
俄羅斯指揮家葛濟夫被拉脫維亞列為「不受歡迎人物」。(路透)

拉脫維亞外交部今天宣布，知名指揮家葛濟夫等25名俄羅斯文化與娛樂圈人士持續公開積極聲援總統普亭對烏克蘭侵略，即日起列為「不受歡迎人物」，無限期禁止入境拉脫維亞。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，並犯下多起攻擊平民等戰爭罪行，但多數享有高曝光度或憑藉政商人脈和輸誠取得特權資源的俄羅斯文化、媒體和娛樂圈人士仍選擇配合當局宣傳，甚至積極為暴行辯護，其中不乏烏克蘭、白俄羅斯、喬治亞裔名人。

拉脫維亞外交部表示，支持莫斯科當局的侵烏暴行相當於成為共犯，拉脫維亞無法讓這樣的人入境。

遭制裁的25名俄羅斯文化、娛樂圈人士包括葛濟夫（Valery Gergiev），鋼琴家馬祖耶夫（Denis Matsuyev），電視節目主持人康德拉奇（Tina Kandelaki），被稱為蒲亭（Vladimir Putin）最喜愛搖滾歌手的拉斯特古耶夫（Nikolay Rastorguyev），曾獲奧斯卡等國際大獎肯定、多年來積極推動恢復俄羅斯「帝國榮光」的電影導演米哈柯夫（Nikita Mikhalkov），前英國皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）史上最年輕首席舞者、胸口有蒲亭肖像刺青的烏克蘭裔「芭蕾壞男孩」波路寧（Sergei Polunin）及擁有許多女性歌迷的流行歌手米亥洛夫（Stanislav Mikhailov）。

近日烏克蘭部落客、音樂製作人札斯塔夫尼（Petro Zastavnyi）建立網站，針對公開支持或默許莫斯科侵略作為，以及散布關於戰爭錯假訊息的俄羅斯與烏克蘭藝人、網紅、政治人物及意見領袖，發布姓名與相關影音圖文證據，資料庫持續更新中。

俄羅斯指揮家葛濟夫(右)與俄國總統普亭過從甚密。(美聯社)
俄羅斯指揮家葛濟夫(右)與俄國總統普亭過從甚密。(美聯社)

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