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維基解密創辦人阿桑吉 與未婚妻在牢裡完婚

中央社倫敦23日綜合外電報導
莫里斯和阿桑吉在他候審的貝爾馬什監獄完婚。(美聯社)
莫里斯和阿桑吉在他候審的貝爾馬什監獄完婚。(美聯社)

揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉，今天將與未婚妻莫里斯在倫敦東南一座戒備森嚴的監獄內共結連理。阿桑吉目前在這座監獄等候引渡美國案的結果。

「莫引渡阿桑吉」（Don't Extradite Assange，DEA）組織表示，阿桑吉（Julian Assange）與莫里斯（Stella Moris）將在獄中舉行婚禮，由一名登記官主持，僅4名客人、兩名證婚人和兩名保安人員出席。儀式結束後，客人必須立刻離開。

現年50歲的阿桑吉正與美國對抗，美方試圖將他從英國引渡到美國，就其公開伊拉克和阿富汗戰爭相關機密文件，對他進行審判。

上周，英國最高法院駁回他對抗引渡的上訴，使這場長期法律訴訟戰接近尾聲。

阿桑吉和與莫里斯於去年11月宣布訂婚，並獲准在他候審的貝爾馬什監獄（Belmarsh）完婚。

莫里斯到達阿桑吉候審的貝爾馬什監獄，準備參加完婚儀式。(美聯社)
莫里斯到達阿桑吉候審的貝爾馬什監獄，準備參加完婚儀式。(美聯社)

DEA表示，長期支持阿桑吉的英國時裝設計師衛斯伍德（Vivienne Westwood）為莫里斯設計了婚紗。她還提供阿桑吉一件蘇格蘭短裙（kilt），向他的蘇格蘭血統致意。

年近40歲、與阿桑吉生有兩名年幼兒子的莫里斯，將在監獄外當著支持者們切結婚蛋糕，並且發表演說。

阿桑吉已成為媒體自由運動人士的精神領袖，他們指責華盛頓試圖壓制對合法安全關注的報導。若因發布軍事和外交檔案而被判違反「美國間諜法」（US Espionage Act），阿桑吉可能面臨在獄中度過餘生。

然而，批評人士認為，他對機密情報無所顧忌的作為，可能危及消息來源的生命。

阿桑吉原先贏得駁回引渡請求的裁決，因他的律師成功辯稱，他若被轉移到美國，會有自殺的風險。

但美國政府提出上訴，說服法官阿桑吉不會在高度戒備的聯邦拘留設施裡被單獨囚禁。

過去10年大部分時間，阿桑吉不是被拘留就是藏身於厄瓜多駐倫敦大使館，試圖躲避另一項引渡行動。瑞典尋求將他轉移到該國，以面對一項性侵指控，該案後來被撤銷。

最高法院駁回他的上訴申請後，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）將對此案做出最終決定，除非阿桑吉的律師對案子別的疑點發起新的挑戰。

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