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澤倫斯基日本國會視訊演說 籲續制裁俄羅斯

中央社東京23日綜合外電報導
澤倫斯基今天在日本國會舉行線上演說。路透
澤倫斯基今天在日本國會舉行線上演說。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天在日本國會視訊演說時，對日本立即向烏克蘭伸援表達謝意，「亞洲第一個開始對俄羅斯施壓的就是日本」，希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁。

日本經濟新聞、TBS電視台報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）直言，「國際機構沒有發揮功能，聯合國安全理事會也沒有發揮功能」；「必須打造一個新的預防手段」，訴求改革必要性；他也認為日本的領導力能扮演重要角色。

澤倫斯基談到被俄羅斯控制的車諾比核電廠說，「請各位想像一下，俄羅斯把核廢料處理場變成戰場，正用在對烏克蘭的攻擊準備上」。

有關烏克蘭境內運轉中的核電廠，澤倫斯基直言「都處於危險狀態」，並說明除了歐洲最大規模的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠受到攻擊，其他工業設施也受到戰損。

他還說，「我接獲報告，俄羅斯正準備使用沙林毒氣等化學武器攻擊烏克蘭」。

澤倫斯基說，必須採取禁止與俄羅斯貿易措施。

他也說，必須考量到人口減少地區的重建，必須讓離鄉避難的人們可以重返故里。

澤倫斯基說，雖然日本和烏克蘭的距離，搭飛機要15個小時，但雙方對感受自由的心情沒有差別，「對生存的意志沒有差異」。

澤倫斯基說，「烏克蘭人最喜歡日本文化」、「即使兩國有一段距離，但價值觀卻十分相通」。

今天視訊演說在日本眾議院會議室連線舉行，日方準備兩大兩小螢幕，並在一旁擺放日本與烏克蘭國旗。澤倫斯基準時上線。

澤倫斯基演說最後用日文「謝謝」結尾，在場約500名日本國會議員都起立鼓掌；整場演說進行約12分到13分。

澤倫斯基今天在日本國會舉行線上演說，這是日本首度以線上方式舉行海外重要人物國會演說，全程透過眾議院官網直播。

澤倫斯基線上演說場地並非在眾議院及參議院的全體會議議場，主要原因是螢幕設置及同步口譯等技術問題。

今天出席聆聽演說的除了日本眾議員與參議員外，還有首相岸田文雄、眾議院議長細田博之與參議院議長山東昭子。

澤倫斯基在此之前已在美國、英國、德國、加拿大及義大利等國國會進行視訊演說，內容都以譴責俄羅斯軍事侵略、呼籲各國支援烏克蘭及對俄羅斯經濟制裁為主。

澤倫斯基今天在日本國會舉行線上演說。路透
澤倫斯基今天在日本國會舉行線上演說。路透

日本 澤倫斯基 烏克蘭

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