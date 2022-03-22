我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「轉出2000元 你授權的嗎」她急處理 戶頭瞬間歸零

調高升息預期 股指紓壓反彈

防疫鬆綁、BA.2流行釀完美風暴 西歐疫情再起

中央社巴黎21日綜合外電報導
圖為倫敦Sainsbury's超市的櫥窗貼上戴口罩的標誌。美聯社
圖為倫敦Sainsbury's超市的櫥窗貼上戴口罩的標誌。美聯社

專家今天說，政府解除防疫措施、接種疫苗後免疫力下降、加上傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2肆虐，種種因素釀成「完美風暴」，導致西歐的COVID-19確診病例再度攀升。

一個多月前，歐洲大陸多半地區的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例都呈下滑趨勢，但近日，英國、法國、德國與義大利等國的感染病例又急遽上升。

在法國，自政府14日解除大多數的防疫措施後，確診病例在一周內增加了超過1/3。

在德國，儘管18日創下近30萬例的單日新高紀錄，政府仍讓實施防疫措施的全國性法律在周末解除。德國多數有相對較寬權力的邦，則維持COVID-19防疫措施。

在義大利，儘管確診病例攀升，政府17日宣布將在5月1日前逐步解除幾乎所有防疫措施。

在英國，政府18日移除最後一批國際旅行限制，目前每20人就有1人確診。

奧地利數周前才解除口罩令，但由於確診病例攀升，周末宣布將再度實施FFP2口罩佩戴規定。

有些人指責各國政府太快鬆綁防疫限制，但流行病學家將疫情升溫的矛頭指向Omicron亞型變異株BA.2，這個變異株已成為許多國家的主流病毒株。

BA.2難以偵測，有時也稱為「隱匿Omicron」，傳染力估計比BA.1強約30%。

英國華威大學（University of Warwick）病毒學家楊恩（Lawrence Young）說，歐洲確診病例攀升是因為3種因素釀成的「完美風暴」所致，分別是解除防疫措施、接種疫苗後的免疫力下降，以及BA.2變異株流行。

他跟法新社：「取消防疫措施加劇了BA.2的擴散，也可能導致演化出其他變異株。」

日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所（Institute of Global Health）所長法拉歐（Antoine Flahault）也提到，確診病例再度攀升時，西歐也有空氣汙染，並指出有研究顯示COVID-19疫情與空氣中的細懸浮微粒濃度高有「強烈關聯」。

防疫 德國 英國

上一則

特斯拉柏林超級工廠 終於啟用

下一則

瑞士調查：2021年沒有國家達到世衛空氣品質標準

延伸閱讀

若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

疫情嚴重 輝瑞首批1萬盒防疫口服藥運抵吉林

疫情嚴重 輝瑞首批1萬盒防疫口服藥運抵吉林
陳其邁滿意度78%…空汙低薪高房價 高雄3劣勢

陳其邁滿意度78%…空汙低薪高房價 高雄3劣勢
疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」

疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
東航墜機／24歲幸運兒逃死劫 原本要去廣州打工 因天氣原因退票

東航墜機／24歲幸運兒逃死劫 原本要去廣州打工 因天氣原因退票