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特斯拉柏林超級工廠 終於啟用

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉22日正式啟用柏林超級工廠。（歐新社）
特斯拉22日正式啟用柏林超級工廠。（歐新社）

美國電動車大廠特斯拉22日正式啟用柏林超級工廠，並在啟用儀式上，把這座工廠生產的首批Model Y交付給客戶。特斯拉柏林廠造價50億歐元（55億美元），是近代對德國汽車工廠的最大手筆投資，盼藉此強攻歐洲的電動車市場。

路透報導，30名獲選的客戶將在開幕式上領取高性能版Model Y；這款車售價63,990歐元，續航里程為514公里。特斯拉表示，柏林廠可望自4月起開始履行新訂單。

特斯拉執行長馬斯克日前在推特上宣布，特斯拉將進入總體規劃（Master Plan）第三階段，預計生產規模會朝「極大化」（extreme size）發展。

這座設於柏林近郊格林海德市（Gruenheide）的工廠和相鄰的電池廠計劃雇用1.2萬名員工，將成為布蘭登堡邦最大雇主。特斯拉22日表示，目前已招聘3,000多人。

柏林廠生產的電動車將銷往歐洲市場，有助降低運輸成本。過去幾個月來，特斯拉供應歐洲市場的車輛均來自上海廠及美國廠。

柏林廠年產能達50萬輛，比競爭對手福斯去年在全球銷售的45萬輛純電動車還多，而相鄰的電池廠年產能將達50 GWh（百萬瓩時），高於德國其他電池廠。

不過，馬斯克已表示，柏林廠產能到位的時間，將比建廠耗費的兩年還久。摩根大通預測，柏林廠今年產量為5.4萬輛，明年生產28萬輛，2025年衝上50萬輛。

目前福斯在歐洲的電動車市占率為25%，優於特斯拉的13%。福斯也正計劃斥資20億歐元，在沃爾夫斯堡廠附近興建一座新工廠，並在歐洲各地建造六座電池廠。不過，福斯的新廠預計2026年才啟用，第一座電池廠則是2023年啟用。

特斯拉 電動車 馬斯克

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