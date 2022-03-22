南韓年輕人熱中投資 不再想捧鐵飯碗

公務員過去是南韓年輕人搶破頭的職業，如今卻有愈來愈多人不想再捧這個鐵飯碗。圖為2020年南韓求職者準備考試。(路透)

南韓 經濟研究所（KERI）調查顯示，2020年放棄找工作的南韓年輕人比2015年增加了18.3%。2021年時，經濟活動人口（economically active population）中20多歲年輕人占62.2%，比2008年全球金融海嘯時期的63.8%還低。

然而，年輕人的收入卻不減反增。根據南韓國家統計局的調查，2021年時20多歲年輕人的金融資產比2020年增加10%，平均達到7085萬韓元（約5萬8326美元）。這段時間正好也碰上股市和加密貨幣投資 狂潮。

一位27歲的投資人接受Pulsenews訪問時說：「我對自己能靠著投資賺來的錢過活感到更開心。我很多朋友都把兼差工作賺來的錢拿去投資，然後靠此維生。」這位年輕人大學畢業後為了考公職準備了兩年，但後來就放棄。

在南韓，公務員向來是追求鐵飯碗的年輕人求職首選，尤其是就業 市場慘澹時。根據南韓人事革新處的資料，在亞洲金融危機爆發後，九級公務員考試搶破頭，競爭程度比1998年激烈將近一倍。但2019年時平均39.2個考生搶一個職位，到2022年降至29.2比1，是25年來最低。

失業率提高加上又有其他社會福利補貼，也是讓年輕一輩依賴政府補助的一個原因。南韓就業暨勞動部（ＭOEL）的資料顯示，2019年失業津貼共計發放8.87兆韓元，隔年暴增47%，衝抵11.85兆韓元。在上述這段期間，請領失業金人數增加18%；失業津貼詐騙案也激增10%。