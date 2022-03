教宗致電 澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

烏克蘭 駐教廷大使今天傍晚在推特發文指出,教宗 方濟各稍早親自致電烏克蘭總統澤倫斯基 ,表達將盡一切力量終止戰爭。澤倫斯基則強調,「教宗是烏克蘭最期待的客人」。

教宗方濟各(Pope Francis)高度關切俄羅斯入侵烏克蘭戰爭,他日前重話呼籲立刻停止這場「屠殺」。烏克蘭駐教廷大使尤拉什(Andrii Yurash)今天在推特(Twitter)發文指出,教宗又有最新具體支持烏克蘭的行動。

New visible gesture of support of🇺🇦by Pope Francisco: just several min. ago HolyFather called to🇺🇦Pres. Volod. Zelensky and had very promising talking. Pope said:🇻🇦is praying & doing everything possible for end of war; 🇺🇦repeated that His Holiness is the most expected guest in🇺🇦. pic.twitter.com/4FD8otC8oz