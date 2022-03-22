教宗致電 澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

圖為2020年2月8日教宗方濟各(右)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在梵諦岡見面。美聯社

烏克蘭 駐教廷大使今天傍晚在推特發文指出，教宗 方濟各稍早親自致電烏克蘭總統澤倫斯基 ，表達將盡一切力量終止戰爭。澤倫斯基則強調，「教宗是烏克蘭最期待的客人」。

教宗方濟各（Pope Francis）高度關切俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，他日前重話呼籲立刻停止這場「屠殺」。烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）今天在推特（Twitter）發文指出，教宗又有最新具體支持烏克蘭的行動。

New visible gesture of support of🇺🇦by Pope Francisco: just several min. ago HolyFather called to🇺🇦Pres. Volod. Zelensky and had very promising talking. Pope said:🇻🇦is praying & doing everything possible for end of war; 🇺🇦repeated that His Holiness is the most expected guest in🇺🇦. pic.twitter.com/4FD8otC8oz — Andrii Yurash (@AndriiYurash) March 22, 2022

尤拉什指出，教宗在幾分鐘前致電烏克蘭總統澤倫斯基，兩人交換了深具希望的談話，教宗表示他正為烏克蘭禱告，也盡一切力量調停戰爭，澤倫斯基則重申，教宗是烏克蘭最期待的客人。