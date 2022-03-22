不滿被制裁 俄國退出二戰和平條約談判 日相批轉嫁責任

日本首相岸田文雄。（美聯社）

俄羅斯 宣布退出與日本 簽訂二次大戰和平條約的談判，理由是日對俄出兵烏克蘭 實施制裁「不友善」。日本首相岸田文雄今天批評，俄國是造成如今事態的起因，轉嫁責任非常不當。

日本產經新聞報導，岸田文雄今天在國會參議院預算委員會答詢時表示，俄羅斯入侵烏克蘭是造成如今事態的起因，卻企圖轉嫁到日俄關係上，俄羅斯的因應方式非常不適當，完全無法接受，日本反而要對此強烈抗議。

岸田說，日本希望解決「北方領土」等主權爭議、締結和平條約的基本立場沒有改變。

TBS電視台報導，內閣官房長官松野博一說，已向俄羅斯方面表達抗議。

另外，日本放送協會（NHK）報導說，岸田今天表示，他正規畫親自出席本月24日在比利時布魯塞爾召開的七大工業國集團（G7）高峰會，藉此展示出國際社會團結一致，對抗入侵烏克蘭此一暴行的強硬態度相當重要。

日本與俄羅斯之間，因日方稱為「北方四島」或「北方領土」的千島群島4個島嶼主權爭議懸而未決，至今仍未正式終止二戰交戰狀態。

俄國外交部21日發布聲明，表示不打算繼續與日本談判和平條約，理由是因日本對俄羅斯出兵烏克蘭單方面實施制裁，明顯「不友善」；俄方並退出雙方在千島群島爭議領土相關的聯合經濟計畫、取消日本公民免簽入境待遇等。

俄羅斯外交部並稱，雙方合作及日本的利益受到損害，所有的責任都在採取反俄行動的日本身上。