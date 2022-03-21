我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾說通膨太高 道指中止連五升

紐約州BA.2變種病毒已占四成 霍楚：嚴密關注 不必恐慌

330萬烏克蘭難民湧入歐洲 兒童販運風險高漲

中央社愛沙尼亞塔林21日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）負責移民事務的專員今天警告，因俄羅斯入侵而逃亡出國的烏克蘭兒童，有遭到販運的危險。烏克蘭難民等待火車，欲穿越邊界進入波蘭。(Getty Images)
歐洲聯盟（EU）負責移民事務的專員今天警告，因俄羅斯入侵而逃亡出國的烏克蘭兒童，有遭到販運的危險。烏克蘭難民等待火車，欲穿越邊界進入波蘭。(Getty Images)

歐洲聯盟（EU）負責移民事務的專員今天警告，因俄羅斯入侵而逃亡出國的烏克蘭兒童，有遭到販運的危險。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在愛沙尼亞舉行的記者會上說，自戰爭開始以來，逃往歐盟國家的330萬烏克蘭人，大約一半是兒童，預計還會有「數百萬」前來。

烏克蘭有為數甚多的孤兒以及代理孕母所生、未被父母接走的小孩。約翰松說，這增加了他們被綁架或成為強迫收養受害人的風險。她說：「弱勢兒童面臨遭到販運的巨大危險。」

她指出，截至目前歐盟邊界傳出無人陪伴兒童（unaccompanied children）的報告非常少，只有少數販運的報告。

然而她表示，警察、相關活動家和烏克蘭婦女組織已提醒要注意一些「令人擔憂」的案例，並指過去出現大規模遷移的情況下，這些虐待行為很普遍。

約翰松說：「我們不應等到我們有大量販運的證據，因為那可能為時已晚。」她補充說，必須就這一風險立刻開展一場大型宣傳活動。

她說，風險可能出現在邊境地區，偽裝成救助人員的罪犯，可能藉提供新抵達的移民庇護場所，佔弱勢群體便宜。

聯合國難民署（UNHCR）估計，目前有近350萬烏克蘭人逃離他們的國家，其中逾200萬進入鄰國波蘭。羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克也收容了大批難民。

在相對較遠的西班牙，開戰至今已有大約2萬5千名烏克蘭人抵達該國，西班牙融合、社會安全暨移民部部長艾斯克瓦（Jose Luis Escriva）說，到目前只有9000人向當局登記。

艾斯克瓦說，許多烏克蘭人抵達後住在親戚或朋友家，尚未通知當局。他說「我們擴大了居留許可的發放範圍，包括入侵發生時居住在烏克蘭的所有人，而不僅是烏克蘭人。」

艾斯克瓦預期本週會有約9000名難民向西班牙當局登記，並獲得歐盟臨時保護令，讓他們能立即取得該國的居留和工作許可。烏克蘭人無需簽證即可自由進入歐盟，但需要居留許可才能留下。

烏克蘭 歐盟 移民

上一則

能源巨擘堅拒撤出俄國 巴黎總部遭潑漆抗議

延伸閱讀

俄狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行

俄狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行
俄烏開戰後還買不停 歐盟花逾160億歐元向俄買化石燃料

俄烏開戰後還買不停 歐盟花逾160億歐元向俄買化石燃料
蔡英文見波蘭駐台代表 談烏克蘭人道援助及台波關係

蔡英文見波蘭駐台代表 談烏克蘭人道援助及台波關係
英國挺烏？難民計畫說多做少 英相被指轉移派對門壓力

英國挺烏？難民計畫說多做少 英相被指轉移派對門壓力

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56
烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫的一座軍營18日清晨被火箭炸成廢墟，軍方19日持續搜救失蹤官兵遺體。Getty Images

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

2022-03-19 20:38

超人氣

更多 >
東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人