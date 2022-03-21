我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄

能源巨擘堅拒撤出俄國 巴黎總部遭潑漆抗議

中央社巴黎21日專電
有別於其他國際能源企業紛紛撤出俄羅斯，法國道達爾能源集團至今仍堅決不走，並持續交易。此決定遭各界批為戰爭罪共犯，間接資助俄國政府。路透
有別於其他國際能源企業紛紛撤出俄羅斯，法國道達爾能源集團至今仍堅決不走，並持續交易。此決定遭各界批為戰爭罪共犯，間接資助俄國政府。路透

有別於其他國際能源企業紛紛撤出俄羅斯，法國道達爾能源集團至今仍堅決不走，並持續交易。此決定遭各界批為戰爭罪共犯，間接資助俄國政府。集團總部今天遭非政府組織抗議潑漆。

自俄烏戰爭爆發，許多跨國企業都紛紛撤出俄羅斯以表譴責，然而國際能源巨擘法國道達爾能源集團（TotalEnergies）卻決定維持在俄羅斯的營運，持續買賣俄國能源。

和宣布逐漸收回投資，並停止向俄國企業購買能源的殼牌（Shell）、英國石油（BP）及挪威能源公司（Equinor）相反，道達爾集團選擇維持與俄羅斯的商業關係。但因面臨眾多壓力，已於日前表示將暫停在俄羅斯的新投資。

「地球之友」（Amis de la Terre）在內的數個法國環保組織今天手持「你們的石油、他們的血」等標語，齊聚道達爾能源集團巴黎總部抗議。他們進到總部大廳，並對大門潑灑黑色油漆。

抗議人士將炮火對準道達爾能源（TotalEnergies）執行長普揚（Patrick Pouyanné），批評「道達爾藐視人權留在俄國... 玩著犬儒主義與偽善的遊戲，決心持續與俄羅斯寡頭和政府的生意」。

早在3月初，法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）就表示希望道達爾、Engie等法國大企業停止與俄國合作，「我相信這是原則問題」。

道達爾的決定遭到各界撻伐，法國生態黨候選人賈多（Yannick Jadot）便譴責道達爾為「戰爭罪的共犯」。

對此道達爾透過新聞稿回應：「『共犯』意味著直接提供犯罪者協助。該指控非常嚴重也不確實。道達爾能源集團表示並未在俄國擁有油田或天然氣田，只是在遵守歐盟政策規範與制裁措施前提下，採購能源並轉賣。」

然而，曾代表民間控訴跨國企業利用維吾爾族強迫勞動獲利的法國知名人權律師布爾登（William Bourdon）向法國公共電台（France Inter Radio）指出，道達爾集團與其執行長可能背負重大司法風險。

布爾登解釋，道達爾沒有直接資助戰爭罪行動者，「道達爾當然也沒有這樣的企圖，不過它參與了涉及戰爭罪國家的資助行為」。他引用國際刑事法院規約第25條，只要在無法忽視戰爭犯集團動機以及可能利用手段犯罪的前提下，助長或協助集團犯罪的行為都可能成為戰爭罪的共犯。

布爾登強調，「助長」就包含向之後可能被國際法院或法國法庭視為犯罪的國家提供間接協助。

據法媒指出，2020年底，道達爾集團擁有俄羅斯24%的能源含量，而道達爾17%的能源產量也都來自俄羅斯。

歐盟27國外長今天起齊聚布魯塞爾，商討對俄國進一步制裁與禁運措施，包括對俄羅斯石油的禁運，道達爾能源集團預計將面臨更大的撤出壓力。

俄羅斯 俄國 石油

上一則

韓國總統府搬遷為哪樁 走出威權還是風水問題？

延伸閱讀

鋁價強漲近5% 因澳禁向俄出口氧化鋁 引發鋁供應疑慮

鋁價強漲近5% 因澳禁向俄出口氧化鋁 引發鋁供應疑慮

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土
法國鬆綁防疫措施一周 單日平均確診數飆至近9萬

法國鬆綁防疫措施一周 單日平均確診數飆至近9萬
俄烏開戰後還買不停 歐盟花逾160億歐元向俄買化石燃料

俄烏開戰後還買不停 歐盟花逾160億歐元向俄買化石燃料

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56
烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫的一座軍營18日清晨被火箭炸成廢墟，軍方19日持續搜救失蹤官兵遺體。Getty Images

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

2022-03-19 20:38

超人氣

更多 >
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人