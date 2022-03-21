我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

福斯新聞：美國要嚇阻中國犯台 不能只靠制裁

俄烏開戰後還買不停 歐盟花逾160億歐元向俄買化石燃料

編譯林奇賢／綜合外電
自俄烏開戰以來，歐盟國家已花超過169億歐元進口俄羅斯的化石燃料，其中最大宗的是天然氣，金額超過106億歐元。 路透
自俄烏開戰以來，歐盟國家已花超過169億歐元進口俄羅斯的化石燃料，其中最大宗的是天然氣，金額超過106億歐元。 路透

最新數據顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟國家已支付超過169億歐元，從俄國進口化石燃料，而且這個數字還在持續增加。

Newsweek報導，獨立研究機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）正在追蹤目前歐盟仍有多少錢流向俄國（https://crea.shinyapps.io/russia_counter/ ），結果發現歐盟已花超過57億歐元買石油、逾106億歐元用於天然氣，逾4.4億歐元用在煤炭。

CREA首席分析師麥爾維塔（Lauri Myllvirta）指出：「個別來看，天然氣仍是歐盟從俄進口的首要化石燃料，其次是石油，再來是煤炭。」「對石油和煤炭來說，（俄國的）出貨量在戰爭爆發後已下降，天然氣卻在增加」。

根據歐盟執委會可取得的最新數據，2019年歐洲進口的天然氣有41.1%倚賴俄國，固體燃料占46.7%，原油占26.9%。

另據國際能源總署（IEA），歐盟去年從俄國進口的天然氣達1,550億立方公尺，逼近進口總量的一半。當時俄烏邊境已開始浮現緊張情勢升溫的跡象。

根據CREA收集的數據，歐洲國家的資金仍在「變相資助」俄國總統普亭的軍隊、坦克、私人噴射機，間接對烏克蘭造成傷害。

CREA呼籲禁運俄國石油，認為這是當前能做的最實際行動。麥爾維塔說：「所有歐洲國家和其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家擁有的戰略儲油，相當於90天的消耗量。」

俄國 歐盟 天然氣

上一則

幾周內優先包圍 英國國防部：基輔仍是俄軍主要目標

延伸閱讀

戰火加劇糧食供應問題 歐盟21日邀烏克蘭農業部長會談

戰火加劇糧食供應問題 歐盟21日邀烏克蘭農業部長會談
歐巴馬曾探訪…美烏合作生化實驗室 成俄信息戰資料

歐巴馬曾探訪…美烏合作生化實驗室 成俄信息戰資料
布蘭特油價跳漲3%又站上110美元 俄烏、中東局勢緊張

布蘭特油價跳漲3%又站上110美元 俄烏、中東局勢緊張
俄侵烏 王毅：中在聯國棄權是一種態度 不應強迫選邊站

俄侵烏 王毅：中在聯國棄權是一種態度 不應強迫選邊站

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫的一座軍營18日清晨被火箭炸成廢墟，軍方19日持續搜救失蹤官兵遺體。Getty Images

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

2022-03-19 20:38

超人氣

更多 >
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人