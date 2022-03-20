印度：邊界爭議解決前 印中關係難以正常化

日本首相岸田文雄(左)19日在新德里與印度總理莫迪舉行高峰會。 (Getty Images)

日本首相岸田文雄 昨天在新德里與印度 總理莫迪舉行高峰會。印度外交部官員表示，印度方告知日本，在邊界爭議解決之前，印度與中國目前低迷的雙邊關係難以回復正常。

岸田文雄昨天下午抵達新德里，展開上任後首次對印度的訪問，與莫迪（Narendra Modi）舉行了第14屆印度日本年度高峰會議。

根據印度外交部今天公布的特別記者會逐字稿，有印度媒體問及兩位領導人是否談到中國？印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）回應，雙方確實有就中國議題交換了各自的觀點。

席林格拉說，印度方告知日本有關中國軍隊在拉達克（Ladakh）集結且多次企圖侵犯印度邊境的情況，以及印度與中國就邊界局勢的談判進展。

他說：「我們明確表示，除非邊界和平與平靜的議題得到解決，我們無法恢復（與中國的）正常關係，關係的正常化將視議題的討論進展而定。」

席林格拉補充，岸田文雄則向莫迪簡報了日本對東海局勢的看法。

拉達克位於印度北部，與西藏和新疆均有接壤。2020年中，印度和中國士兵在這個區域發生流血衝突，此後兩國關係陷入緊繃，雙方迄今召開了第15輪軍長級會談。

日本與印度均為四方安全對話（Quad）聯盟的成員，而印度是Quad當中唯一尚未在烏克蘭危機中公開譴責俄羅斯 並參與國際制裁的成員。

有觀察人士推測，岸田文雄此行主要目的可能是為美國傳話，盼改變印度在烏克蘭危機中的公開立場。

然而，峰會後的聯合聲明仍然未見點名俄羅斯並予譴責的字眼，岸田文雄與莫迪僅對烏克蘭的衝突、人道危機及核子設施安全表示「嚴重關切」，且焦點顯然聚焦於如何協助因應烏克蘭人道危機。

印度在烏克蘭危機中始終抱持「不結盟」原則，並未在以美國為首的西方國家以及俄羅斯之間選邊；在聯合國多場有關是否譴責並要求俄羅斯撤軍的表決上，印度都棄權。

早在1955年，新德里和莫斯科就建立友好關係。時至今日，印度外購的軍事設備與技術，有6成來自俄羅斯，印度在與中國、巴基斯坦等國抗衡過程均需俄羅斯支持，分析人士認為，得罪俄羅斯顯然不符印度自身利益。

岸田文雄已於今天上午離開新德里，轉往此次出訪的第2站柬埔寨。