我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗前財長在美開Uber 昔掌60億預算今爭59元獎金

中駐美大使秦剛：北京力促俄烏和談 未提供俄軍武器

印度：邊界爭議解決前 印中關係難以正常化

中央社新德里20日專電
日本首相岸田文雄(左)19日在新德里與印度總理莫迪舉行高峰會。 (Getty Images)
日本首相岸田文雄(左)19日在新德里與印度總理莫迪舉行高峰會。 (Getty Images)

日本首相岸田文雄昨天在新德里與印度總理莫迪舉行高峰會。印度外交部官員表示，印度方告知日本，在邊界爭議解決之前，印度與中國目前低迷的雙邊關係難以回復正常。

岸田文雄昨天下午抵達新德里，展開上任後首次對印度的訪問，與莫迪（Narendra Modi）舉行了第14屆印度日本年度高峰會議。

根據印度外交部今天公布的特別記者會逐字稿，有印度媒體問及兩位領導人是否談到中國？印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）回應，雙方確實有就中國議題交換了各自的觀點。

席林格拉說，印度方告知日本有關中國軍隊在拉達克（Ladakh）集結且多次企圖侵犯印度邊境的情況，以及印度與中國就邊界局勢的談判進展。

他說：「我們明確表示，除非邊界和平與平靜的議題得到解決，我們無法恢復（與中國的）正常關係，關係的正常化將視議題的討論進展而定。」

席林格拉補充，岸田文雄則向莫迪簡報了日本對東海局勢的看法。

拉達克位於印度北部，與西藏和新疆均有接壤。2020年中，印度和中國士兵在這個區域發生流血衝突，此後兩國關係陷入緊繃，雙方迄今召開了第15輪軍長級會談。

日本與印度均為四方安全對話（Quad）聯盟的成員，而印度是Quad當中唯一尚未在烏克蘭危機中公開譴責俄羅斯並參與國際制裁的成員。

有觀察人士推測，岸田文雄此行主要目的可能是為美國傳話，盼改變印度在烏克蘭危機中的公開立場。

然而，峰會後的聯合聲明仍然未見點名俄羅斯並予譴責的字眼，岸田文雄與莫迪僅對烏克蘭的衝突、人道危機及核子設施安全表示「嚴重關切」，且焦點顯然聚焦於如何協助因應烏克蘭人道危機。

印度在烏克蘭危機中始終抱持「不結盟」原則，並未在以美國為首的西方國家以及俄羅斯之間選邊；在聯合國多場有關是否譴責並要求俄羅斯撤軍的表決上，印度都棄權。

早在1955年，新德里和莫斯科就建立友好關係。時至今日，印度外購的軍事設備與技術，有6成來自俄羅斯，印度在與中國、巴基斯坦等國抗衡過程均需俄羅斯支持，分析人士認為，得罪俄羅斯顯然不符印度自身利益。

岸田文雄已於今天上午離開新德里，轉往此次出訪的第2站柬埔寨。

印度 俄羅斯 岸田文雄

上一則

美防長：俄軍動用極音速飛彈 不會改變遊戲規則

下一則

圖輯／無情戰火無情天 鳥瞰被炸的土地 特寫受困的人民

延伸閱讀

日企實施7年來最大幅度加薪

日企實施7年來最大幅度加薪
日本大企業響應政府實施7年來最大幅度調薪：仍低於3%

日本大企業響應政府實施7年來最大幅度調薪：仍低於3%
震後輻射值沒變化 福島核1廠安全殼壓力變低東電調查中

震後輻射值沒變化 福島核1廠安全殼壓力變低東電調查中
澤倫斯基美演說引珍珠港事件 日本輿論變了 網友感到心寒

澤倫斯基美演說引珍珠港事件 日本輿論變了 網友感到心寒

熱門新聞

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50
普亭18日出席俄國兼併克里米亞8周年活動。Getty Images

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

2022-03-18 11:56
圖為烏克蘭總統顧問暨談判代表波多利雅克（右）和烏克蘭國防部長列茲尼科夫（右二）3日在白俄羅斯準備參與俄烏和談。（歐新社）

烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破

2022-03-14 11:03
有消息指普亭二女兒位於法國的別墅遭到激進份子占領。(取材自YouTube)

普亭女兒法國豪宅遭入侵 被掛烏克蘭國旗收難民

2022-03-15 00:15

超人氣

更多 >
開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死

法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死
2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策
俄首度動用「極音速飛彈」 摧毀烏西地下軍火庫

俄首度動用「極音速飛彈」 摧毀烏西地下軍火庫