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將烏克蘭抗俄比作英脫歐 強森一席話惹怒全歐洲

中央社／倫敦19日綜合報導
英國首相強森19日在黑潭市的保守黨春季大會致詞。(Getty Images)
英國首相強森19日在黑潭市的保守黨春季大會致詞。(Getty Images)

英國首相強森今天表示，英國脫離歐洲聯盟（EU）顯示英國人民熱愛自由，就好比烏克蘭人抵抗俄羅斯入侵一樣。強森此言不僅引來反對黨砲轟，也惹惱歐洲一票政治領袖。

英國「衛報」（The Guardian）報導，強森（Boris Johnson）在黑潭市（Blackpool）的保守黨春季大會致詞時表示，世界在「自由和壓迫之間」面臨抉擇。

「世界各地有一些人、甚至部分西方政府也有一些人，採行所謂的現實政治；他們說，向暴政妥協，我們就能過得更好。」

「而我知道，這個國家的人們，就像烏克蘭人一樣，本能就是選擇自由，每次都是。我可以舉幾個最近的知名案例。當英國人以這麼龐大的人數投票支持脫歐，我不認為這是因為他們敵視外國人，而是因為他們希望能自由地以不同的方式做事，讓這個國家能自行運作。」

這番言論讓人驚訝不已，不僅因為烏克蘭上月才申請加入歐盟，也因為此言顯示歐盟本身就是個得逃離的暴政體制。

英國2016年6月以52%比48%通過脫歐，烏克蘭則在今年2月28日，也就是俄羅斯2月24日揮軍入侵的4天後，正式申請加入歐盟。

歐盟領袖也對強森此言表達強烈不滿，前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，強森此言會讓烏克蘭人難過：「強森把烏克蘭人的奮戰比作英國人投票支持脫歐，我仍能記得（俄國總統）蒲亭和川普在公投後的熱切。波瑞斯（強森），你的話冒犯了烏克蘭人、英國人，也有違常理。」

先前領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt），則形容強森的言論「荒謬」：「英國脫歐是糟蹋自由、離開歐盟，烏克蘭人則是想要更多自由、想加入歐盟。」

保守黨高層也加入譴責行列，大老赫索泰（Lord Heseltine）告訴「觀察家報」（Observer）：「強森憤世嫉俗地利用烏克蘭人了不起的英勇，也沒辦法免除他對脫歐災難的責任。如此明目張膽、試圖為了黨派利益而利用我們每天所見戰爭威脅的行為，數以百萬計保守黨人都會感到羞愧。」

英國 烏克蘭 脫歐

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