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WSJ：得不到台積電高階晶片 俄國開發新武器、AI受阻

編譯劉忠勇／綜合外電
多家俄羅斯晶片設計商委託台積電生產晶片。路透
多家俄羅斯晶片設計商委託台積電生產晶片。路透

華爾街日報引述專家報導，美日韓台聯手對俄羅斯實施部分晶片禁運，俄羅斯少了精密半導體，在發展先進武器和5G、人工智慧（AI）和機器人在內尖端技術勢必受限。

就在俄羅斯出兵烏克蘭不久，美國隨即宣布禁止用於國防 、航太、船舶的半導體和電信系統賣給俄羅斯。使用美國設備、軟體、技術生產的外國製相關產品也在禁止之列。南韓和台灣隨即跟進，禁止同類產品銷售俄羅斯。

經濟學人訊息部亞洲主管 Tom Rafferty 指出，對俄羅斯來說，國際間這方面聯手制裁影響甚大。 他說：「在廣大禁止之列是半導體，尤其是高階半導體，南韓和台灣幾乎獨占了生產。因此，俄羅斯找不到其他供貨。」

俄羅斯半導體進口主要來自尚未實施制裁的亞洲國家，但高階晶片或自產晶片恐怕面臨斷貨。西方半導體業者指出，俄羅斯晶片製造技術落後台積電超過15年。俄羅斯主要晶片製造商Mikron曾自稱是唯一有能力生產65奈米晶片的本地製造商，而半導體業早在2006年即已量產65奈米晶片。

華爾街日報指出，俄羅斯設計的若干關鍵的晶片由台積電生產，像是廣泛用於俄製電腦和伺服器的Baikal微處理器，即是由台積電代工。由莫斯科SPARC 技術中心所設計若干最新的Elbrus微處理器，原本也預定由台積電生產。

分析師認為，國際間制裁立即生效，不過對俄羅斯策略產業的影響可能要過數月甚至數年才會發酵。

據美國國防部的說法，用於軍事用途的半導體會用特殊的材料和電路設計，一方面要能承受得了幅射，另一方面又能維持正常運作。提升這方面的功能是下世代武器的關鍵。

曾任職於商務部、目前在安慶國際法律事務所（Akin Gump Strauss Hauer & Fled LLP）擔任顧問的 Kevin Wolf指出，少了高階晶片，俄羅斯近年來發展 5G和機器人的雄心將遭遇阻礙。

國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級副總裁路易士（James Lewis）也指出，用於消費性產品的晶片大都不在禁止之列，但俄羅斯不太可能將消費性電子產品中的晶片改用於武器。他表示，中國因技術落後，也無法量產高階晶片來滿足俄羅斯所需。此外，EIU的Rafferty 指出，中國晶片業恐怕也不敢冒險得罪美國，怕到時候連自己也取得不了美國的技術。

俄羅斯 晶片 台積電

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