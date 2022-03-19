我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲恐慌性囤貨潮再起 從義大利麵到碘錠全掃光

網傳「中國好聲音」西藏歌手才旺羅布自焚亡

巴西小兄弟亞馬遜雨林失蹤25天 靠雨水果實存活

中央社巴西瑪瑙斯18日綜合外電報導
巴西官員今天表示，一對原住民小兄弟在亞馬遜熱帶雨林失蹤25天後被尋獲，靠吃水果和喝雨水活了下來，期間弟弟虛弱無法行走時，哥哥還將他背在身上。 (Getty Images)
巴西官員今天表示，一對原住民小兄弟在亞馬遜熱帶雨林失蹤25天後被尋獲，靠吃水果和喝雨水活了下來，期間弟弟虛弱無法行走時，哥哥還將他背在身上。 (Getty Images)

巴西官員今天表示，一對原住民小兄弟在亞馬遜熱帶雨林失蹤25天後被尋獲，靠吃水果和喝雨水活了下來，期間弟弟虛弱無法行走時，哥哥還將他背在身上。

法新社報導，7歲的格勞科（Glauco）與9歲的格雷森 （Gleison）這對兄弟15日在距離他們最初失蹤地點35公里處被發現，除了飢餓和脫水症狀外，沒有其他嚴重的身體狀況。

巴西北部城市瑪瑙斯（Manaus）衛生官員告訴法新社：「這對兄弟營養不良和嚴重脫水，但（經治療後）體重正逐漸增加，沒有生命危險。」

巴西官員今天表示，一對原住民小兄弟在亞馬遜熱帶雨林失蹤25天後被尋獲，靠吃水果和...
巴西官員今天表示，一對原住民小兄弟在亞馬遜熱帶雨林失蹤25天後被尋獲，靠吃水果和喝雨水活了下來，期間弟弟虛弱無法行走時，哥哥還將他背在身上。 (Getty Images)

這對小兄弟是穆拉族（Mura）的原住民，於2月18日失蹤，當時他們離開所居住位於亞馬遜州（Amazonas）馬尼科雷（Manicore）的村莊，進入茂密的熱帶雨林獵捕小鳥。

官員說：「他們靠雨水、湖水和叢林內一種名為sorva的水果生存。」這種水果富含碳水化合物和脂肪。

當局表示原已放棄搜尋，但當地原住民仍持續尋找這對小兄弟，有一天，認識這家人的一位朋友外出撿柴時無意間找到他們。

官員說，當弟弟太虛弱而無法行走時，哥哥還把他背在身上。

當局表示，這對兄弟已在昨天被送往馬瑙斯一家醫院，正接受一些割傷和感染的治療，但幸運的是未受蛇或其他野生動物的攻擊。

原住民 亞馬遜 巴西

上一則

烏克蘭媒體：俄軍第5名將領陣亡

延伸閱讀

被原住民抗議殖民者作風 威廉、凱特取消海外出訪首站

被原住民抗議殖民者作風 威廉、凱特取消海外出訪首站
人生何處不相逢

人生何處不相逢
英國升息1碼 巴西再升4碼

英國升息1碼 巴西再升4碼
法國、巴西新建核電廠 俄烏衝突後全球重新看向核電

法國、巴西新建核電廠 俄烏衝突後全球重新看向核電

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升
紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌

紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌
拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話

拜登跟習近平通話 普亭找上這國領袖通話