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歐洲恐慌性囤貨潮再起 從義大利麵到碘錠全掃光

編譯黃淑玲／綜合外電
德國波昂一家超市擺放麵粉的貨架上，16日幾乎是空的。 路透
德國波昂一家超市擺放麵粉的貨架上，16日幾乎是空的。 路透

俄烏戰爭讓歐洲再度出現民眾恐慌性的採購潮：義大利北部超市的貨架上，已經看不到義大利麵的蹤影；挪威的藥房碘錠也早已賣光光；德國的工商團體則對「恐慌購買」發出警報。上次歐洲人瘋狂囤積生活用品，是兩年前新冠疫情襲來之初。

住在米蘭北郊的迪拉托告訴金融時報（FT）記者，「我上星期買了20袋義大利麵，還有好幾公斤的麵粉，為可能會有的短缺準備。」不只如此，「我們也正想著要把後院改成菜園，蓋一間雞舍。萬一義大利捲入戰爭，食物供應稀少時，我們可以自給自足。」

烏克蘭和俄羅斯正好都是小麥、葵花油、亞麻籽等食用油、動物飼料等產品的最重要供應國。例如全球一半的葵花油出口來自烏克蘭，另外21%來自俄羅斯。

德國種子油加工業協會說，在歐盟加工的亞麻籽油，原料90%靠進口，很難在短期內找到替代來源。

麵包、義大利麵、肉品的價格在義大利都已經上漲。義大利的小麥大多由東歐進口，80%的葵花油及大量的飼料用玉米自烏克蘭輸入。米蘭秤重量賣的麵包，去年11月平均價格每公斤4.25歐元，現在漲到8歐元。

德國的生鮮雜貨店家已經限購食用油。法蘭克福的Penny超市掛出標語「休戚與共，想想鄰居」，籲請顧客不要進行非必要的囤積。85歲的蕾斯羅說，她只被准許買一瓶葵花油。

蕾斯羅兒時經歷二次大戰，對於物資短缺，她相信自己比年輕世代有更好的準備，「我們童年就知道這回事，但是今天的年輕人習慣什麼都有。」

北歐地區的恐慌採購則是特別展現在藥局，當地人很擔心俄羅斯控制了車諾比等核電廠及動用核武的風險。挪威當地媒體報導，挪威民眾最近幾周總共已經買了超過170萬顆的碘錠回家備用。碘錠是用來抵禦輻射的藥物。藥房說，直到下個月碘錠都沒辦法補貨。

圖為法國學校過去舉行核能外洩事故演習時，在教室裡準備的碘錠。 路透
圖為法國學校過去舉行核能外洩事故演習時，在教室裡準備的碘錠。 路透

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