以俄國侵烏為鑑 波蘭經濟將展開去俄化

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表示，波蘭將切斷與莫斯科的經濟連結，要展開「去俄羅斯化」（de-Russification）來回應俄國入侵烏克蘭。美聯社

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表示，波蘭將切斷與莫斯科的經濟連結，要展開「去俄羅斯 化」（de-Russification）來回應俄國入侵烏克蘭 。

在第二次世界大戰後遭到蘇聯主宰的記憶仍深深烙印在波蘭人的心中，身為歐盟最東邊的成員國，波蘭雖然已經開始逐漸降低對俄羅斯的依賴，但發生在烏克蘭的戰事，使得去俄羅斯化迫切需要加快腳步。

莫拉維茨奇在記者會表示：「我們將處理波蘭和歐洲經濟的去俄羅斯化，呼籲暫停在俄羅斯市場的活動。」

莫拉維茨奇把這些行動稱為「反蒲亭盾牌」（Anti-Putin Shield），並稱第一步要阻止糧食價格攀升。

俄羅斯是主要的小麥出口國，在肥料出口也居於世界領先地位。

聯合國世界糧食計劃署本月曾表示，受到烏克蘭戰事影響，國際食物與肥料價格可能上漲高達20%。

波蘭當局將提供農夫每英畝農業用地500茲羅提（約117美元）補貼，以彌補因為肥料價格上漲而上升的成本。

波蘭向來是北溪2號天然氣 管線（Nord Stream 2）的堅定反對者，持續呼籲歐洲必須降低對俄國石油與天然氣依賴。莫拉維茨奇今天也表示，政府將撥款30億茲羅提，進行波蘭國營天然氣運輸公司Gaz-System資本重組。