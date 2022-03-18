聯合國：逃離烏克蘭難民達327萬人 波蘭收容最多

烏克蘭的難民等待進入波蘭華沙的一個體育館臨時改造為難民中心。美聯社

聯合國 今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭 以來，已有327萬多名難民逃離烏克蘭。而來到波蘭的難民人數據悉已超過200萬。

聯合國難民署（UNHCR）表示，2月24日戰爭爆發以來，截至今天共有327萬662人逃難烏克蘭，比昨天的最新統計數據又增加10萬765人。

聯合國難民署發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）說，從衝突初期以來，「我們看到人口外流速度普遍放慢」。

他說，婦女和兒童占逃亡人數的約90%。據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可被軍隊徵召，因此不得離境。

戰前烏克蘭政府控制的領土內共有3700萬人口，也就是不包括被俄羅斯併吞的克里米亞和位於烏東的親俄分離主義地區。

根據聯合國難民署提供的資料，以下是烏克蘭難民在各國最新情況：

● 波蘭

根據聯合國難民署最新數據，每10人逃離烏克蘭就有6人前往波蘭，目前逃到波蘭的烏克蘭難民人數已達197萬5449。

不過波蘭邊境防衛隊表示，截至格林威治時間18日8時，從烏克蘭來的難民已經超過200萬人。

● 羅馬尼亞

聯合國難民署表示，有50萬8692名難民從烏克蘭抵達歐洲聯盟（EU）成員國羅馬尼亞，包括經由非歐盟國摩爾多瓦入境的人。

● 摩爾多瓦

聯合國難民署表示，有35萬5426人逃到這個非歐盟國家。摩爾多瓦邊界是烏克蘭南部港口敖德薩（Odessa）距離最近的國界。

許多烏克蘭人將這個人口僅260萬的小國當作中繼站，再朝西前往羅馬尼亞和其他國家。摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一。

● 匈牙利

逃到匈牙利的烏克蘭難民有29萬1230人。匈牙利與烏克蘭接壤的邊境有5個管制站和若干城鎮，其中薩洪尼（Zahony）地方當局已將公共建物改作為難民緊急收容中心。

● 斯洛伐克

共有23萬4738人跨越烏克蘭最短國界進入斯洛伐克，包括17日有5894人入境。

● 俄羅斯

約18萬4563名難民前往俄羅斯尋求避難。除此之外，聯合國難民署表示，2月21到23日之間，就已經有5萬人從烏東親俄地區頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）入境俄羅斯。

● 白俄羅斯

聯合國難民署表示，另有2127名難民逃到白俄羅斯。