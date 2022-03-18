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英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

編譯李京倫／報導
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英國太陽報報導，數名肢體語言專家宣稱，俄國總統普亭最近出現9種症狀，暗示他「生了重病，而且瀕臨崩潰」。

●彎腰駝背

美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）說，普亭最近有兩次露面時彎腰駝背，似乎無法坐直，經常往下和往旁邊看，很少看他的部屬。

●臉腫

布西說，普亭臉部發腫，可能因為身體有病痛，此外，普亭公開演說時，有不安和不舒服的跡象。

●孤立

布西認為，普亭用5公尺長桌會見賓客，顯示他「對近距離接觸不安，這是他身體有病痛或虛弱的跡象。長距離也暗示他不想被拿來與賓客直接比較，賓客可能比他健康」。

●走路困難

一名護理師上月在TikTok貼出影片，顯示普亭看來行走困難，主要靠右腳蹣跚走露，最後跟一名男子握手。護理師說：「我是護理師，不能下診斷，但我看到帕金森氏症或中風病人時，我是知道的。」

●沒精神

布西說，普亭看來「話少且沒精神」，疫情前的他卻是活力充沛。

●不恰當的微笑

美國波士頓學院心理系副教授泰池（Joseph Tecce）指出，普亭的肢體語言顯示他「想隱藏負面感覺」。

泰池說，普亭受訪時被問到烏克蘭戰爭，竟對訪問者「揮手微笑」，沒認識到這是一個嚴肅的情況，行為與情況不相關，往往是瀕臨崩潰者的特徵，這種人在衝動下做出與現實毫不相關的決定，之後不斷為此困擾。

●舔唇

布西說，普亭經常舔嘴唇，意味他極度乾渴或壓力大，顯示他不太有自信。

●不理智的行為

普亭曾以冷靜出名，最近卻舉止怪異，說烏克蘭領袖是「納粹」和「吸毒者」，還把俄國人民說成「賣國賊」。

根據美國國家帕金森基金會的資料，精神病和行為改變可能是帕金森氏症的常見症狀。

●眨眼太多次

泰池說，普亭在最近一支影片中，一分鐘眨眼56次，而正常來說是眨眼30-50次，顯示他壓力很大。

普亭 烏克蘭 俄國

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