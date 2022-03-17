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福斯記者採訪俄烏衝突殉職 法國檢方要查俄戰爭罪

中央社巴黎16日綜合外電報導
福斯新聞網派往烏克蘭採訪戰爭新聞的攝影記者查克爾茲維斯基(左)，14日乘坐車輛在基輔郊區城鎮戈連卡遭受攻擊喪生。(美聯社)
福斯新聞網派往烏克蘭採訪戰爭新聞的攝影記者查克爾茲維斯基(左)，14日乘坐車輛在基輔郊區城鎮戈連卡遭受攻擊喪生。(美聯社)

美國福斯新聞（Fox News）攝影記者查克爾茲維斯基（Pierre Zakrzewski）在烏克蘭採訪戰事時，於烏國首都基輔附近命喪砲火。法國官方今天聲明表示，法國檢方已展開戰爭罪調查。

法國「巴黎人日報」（Le Parisien）提到，55歲的查克爾茲維斯基在愛爾蘭長大，母親是法國人、父親是波蘭人。

法新社報導，法國反恐檢察官將調查有關「蓄意傷害受國際法保障人士」和「蓄意攻擊未涉入敵對行動的非軍事人員」等可能控訴。

法國檢察官通常會針對海外公民遭受暴力致死的案件展開調查。

查克爾茲維斯基、烏克蘭籍製作人庫夫希諾娃（Oleksandra Kuvshynova）與福斯記者霍爾（Benjamin Hall）的車子本月14日在基輔郊外的戈連卡（Horenka）遭砲火擊中；查克爾茲維斯基和庫夫希諾娃不幸殞命，霍爾負傷。

查克爾茲維斯基是經驗豐富的戰地攝影記者，曾替福斯新聞採訪伊拉克、阿富汗及敘利亞衝突。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天致上哀悼之意，還說「武裝部隊有義務依據國際人道法規保護記者」。

俄羅斯2月24日開始攻擊烏克蘭，3周以來已有數名媒體工作者殉職，包括美籍紀錄片製作人雷諾（Brent Renaud）和烏克蘭籍記者薩昆（Evgeny Sakun）。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）昨天表示，另一名烏克蘭記者杜達爾（Viktor Dudar）在南部的尼古拉耶夫市（Mykolaiv）附近衝突中遇害。

烏克蘭 攝影 檢察官

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