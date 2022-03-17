法外長批俄「假談判」 聯合國：近317萬人逃離烏克蘭

從烏克蘭逃出的難民正在邊境前往羅馬尼亞。(美聯社)

法國外交部長勒德里安今天指控，俄羅斯 一方面假意與烏克蘭 談判，同時卻利用殘酷戰略入侵鄰國。同日聯合國宣布，在過去24小時內，逃離烏克蘭的難民人數暴增逾10萬。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）受訪時告訴巴黎人日報（Le Parisien）:「不幸的是，我們仍然面臨俄羅斯的同樣策略——提出最大限度的要求，希望逼迫烏克蘭投降並加劇圍攻戰。」

勒德里安指出，俄軍入侵烏國行動「與（車臣首府）格羅茲尼（Grozny）和（敘利亞）阿勒坡（Aleppo）一樣，具備3大典型特徵，包括無差別轟炸、旨在指責對方的『人道走廊』，以及假裝他們有意和談、實際上缺乏實質目標的談判。」

他表示，相較之下，基輔「正以負責任而開放的態度參與談判。」

勒德里安強調，歐洲對烏國的武器援助等措施，不會因俄羅斯總統普亭 威脅攻擊援助車隊，或提出核武恫嚇而受到影響。

勒德里安批評，普亭經常在核武問題上口出狂言，他也譴責莫斯科「不成比例且不負責任」地動用戰略武力。

他認為，眼前的優先要務就是停火，但俄方拒絕配合，「所以將堅定加強制裁，直到普亭了解衝突的代價極度高昂，停火才是正確選項，那時他才會與（烏克蘭總統）澤倫斯基展開實質談判。」

另一方面，聯合國難民署（UNHCR）表示，自2月24日俄軍入侵烏國以來，已有316萬9897人逃離該國，較16日增加10萬6802人。

難民署指出：「超過300萬人已逃離烏克蘭，其中大多數是婦女、兒童和老年人，他們被迫拋棄家園、離開家人，也不知道未來會發生什麼事。」

據該機構的說法，烏國境內還有逾200萬人流離失所。截至16日，約16萬2000名非烏國或俄國公民已離開烏克蘭。

難民署原本估計戰爭可能導致多達400萬人逃離烏國，但該機構上周坦言，這個數字很可能再度上修。