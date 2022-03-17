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烏克蘭總統德國會演講 籲德負歷史責任阻俄侵略

中央社柏林17日專電
烏克蘭總統澤倫斯基今天在德國國會發表演說。路透
烏克蘭總統澤倫斯基今天在德國國會發表演說。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天在德國國會發表演說，提醒德國不要忘記二戰時德軍入侵烏克蘭、屠殺猶太人、以及柏林圍牆分裂歐洲的歷史教訓，呼籲德國負起歷史責任阻止俄國的侵略戰爭。

演說一開始，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）首先指控俄軍攻擊造成大量平民傷亡；他舉柏林圍牆為例，指俄國入侵讓歐洲的中心再度出現圍牆，烏克蘭在圍牆背後，俄軍每丟一顆炸彈，這道「分隔自由和不自由」的圍牆就愈來愈高。

澤倫斯基指責德國是興建圍牆的共犯，與俄羅斯合作打造兩條北溪天然氣管線（Nord Stream），導致烏克蘭孤立和任俄國擺佈，「我一直提醒你們俄國建天然氣管是為了準備戰爭，你們卻回說是商業」。

他還暗批德國比不上美國，沒有盡全力阻止戰爭，「為何海洋另一端的國家離我們比較近？」

澤倫斯基控訴，現在烏克蘭東南部的港都馬立波（Mariupol）從早到晚被俄軍轟炸，無法像冷戰時期西柏林一樣，透過空橋來補給食物。

他提醒德國人，不要忘記納粹當年對猶太民族的大屠殺，殺害猶太人的巴比亞河谷（Babyn Yar）如今被俄軍攻擊，「在歐洲，再度有人試圖摧毀整個民族」。

在演說中，澤倫斯基多次提起80年前納粹德國對烏克蘭的侵略，督促德國「負起歷史責任」。他說，二戰結束80年以來，政治人物一再告誡戰爭不能再發生，現在看來全是空話。

最後，澤倫斯基引述已故美國總統雷根1987年訪問西柏林時對蘇聯領導人戈巴契夫的呼籲，向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）喊話，「拆毀這道圍牆，幫助我們結束這場戰爭」，以行動證明德國在歐洲的領導地位。

今天演說開始前和結束後，德國內閣閣員和朝野議員全都起立鼓掌，向烏克蘭表達支持。

自從俄羅斯2月24日入侵以來，澤倫斯基已先後透過視訊在歐洲議會、英國國會下議院和美國國會發表演說。

德國 澤倫斯基 烏克蘭

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