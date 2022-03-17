俄烏戰爭引發葵花油危機 西班牙食品業庫存告急

受到俄烏戰爭影響，葵花油出口第一大國的烏克蘭海運中止，引發全球葵花油危機。西班牙民眾擔心價格上漲紛紛搶購，馬德里市區超市的油品貨架上只剩橄欖油。(中央社)

俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭 商港關閉，葵花油出口中止，引發全球供應鏈 危機，西班牙食品業也深受影響。業者憂心庫存告急，民眾紛紛搶購囤貨。

根據聯合國糧農組織（FAO）年報指出，2018年烏克蘭和俄羅斯 兩國合占全球葵花油出口市場53%。由麻省理工學院打造的經濟複雜度觀測站（OEC）數據則顯示，2019年兩國出口占全球市場比例已近8成，尤其烏克蘭以45.8%占據領先地位，握有全球葵花油供應主導權。

俄羅斯入侵烏克蘭，導致烏克蘭榨油業者停工、黑海商港中止運輸。西班牙是全球第5大葵花油進口國，2019年進口比例僅次於印度、中國、荷蘭、伊朗，每年向烏克蘭進口50萬噸葵花油，食品供應鏈因此深受影響。

葵花油在西班牙食品產業應用非常廣，不論餐飲業、糖果點心製造業、海鮮與魚罐頭製造業，都高度仰賴葵花油。即使橄欖油仍為一般料理主要用油，但由於價格較高，一般民眾的廚房裡，仍會備有一瓶葵花油，油炸食物時使用。

根據國家報（El País）報導，糖果點心製造業者憂心表示，業界葵花油7成來自烏克蘭，目前庫存最多只能供應生產4週。如果戰事持續，業者勢必得尋找其他植物油替代，譬如棕櫚油、菜籽油、椰子油。

即使找到替代油品，製造上仍有多重考驗。業者必須調整食譜，以製造出和葵花油同樣的口味；且在對食品標示內容要求嚴格的西班牙，換油代表業者將得全面更改包裝上的產品標籤。

西班牙引以為傲的海鮮與魚罐頭產業也受到影響，目前庫存最多只能供應3週的生產量。海鮮與魚罐頭產業是西國重要的策略產業，生產量在歐盟內位居第一、世界排名第二，技術成熟，品質優良。食用海鮮與魚罐頭，是西國人民飲食傳統，高檔的罐頭價格高昂，常被選為佳節禮品。

業者向國家報表示，雖可使用西班牙生產的橄欖油替代葵花油，但許多進口罐頭的國家，並沒有食用橄欖油的習慣，價格也會大幅提高。目前正在尋找替代油品，譬如大豆油，但要保證製造出一樣的品質，仍是一大挑戰。

餐飲業也憂心忡忡，從國民愛吃的早餐「吉拿棒」（Churros），到南部安達魯西亞自治區的特色小菜「炸魚」，都需要葵花油來油炸。

一般民眾則擔憂葵花油供給不足，將導致價格上漲，紛紛上超市搶購囤貨。許多大型超市如梅卡多納（Mercadona）、家樂福等，都開始採取「限購」措施，規定每位消費者每次最多可購買5公升。

面對這場食品危機，西班牙的業者們皆表示，正在與政府農業、漁業和食品部協商，尋求替代方案，以維持生產和供給。