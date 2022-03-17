我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄避違約 稱已還上億美元債券 債權者沒收到

白宮：拜登18日將與習近平通電話

俄避違約 稱已還上億美元債券 債權者沒收到

中央社莫斯科17日綜合外電報導
圖為俄羅斯財政部大樓。(路透)
圖為俄羅斯財政部大樓。(路透)

俄羅斯今天宣布，已支付2筆美元國際債券16日到期的息票，總額約1億1700萬美元。意味它暫時躲過後果嚴重的債務違約，以及100多年來的首度外債違約。

自從俄羅斯因侵略烏克蘭而遭到西方空前制裁後，外界便一直懷疑莫斯科恐怕無法取得美元來償還債務，或是會用俄國貨幣盧布來償債，造成自身債務違約。制裁使得俄羅斯被排除在全球金融系統之外，也無法取得大量的黃金和外匯儲備。

俄羅斯財政部今天發布聲明表示，它14日將一筆價值1億1720萬美元的付款委託書送交給一家銀行後，這筆付款「已經執行」。

法新社報導，俄羅斯內閣在Telegram帳號發文說，這批債息是用外幣支付，「履行我國債務沒有問題」；但它並未說明是用哪種外幣付款。

不過，其中一名位在歐洲的債券持有者今天告訴路透，一些昨天應收到俄羅斯美元債券利息的債券持有者，仍尚未收到付款。

這是俄羅斯因入侵烏克蘭遭到制裁後，面臨的第一個外債履行測試。莫斯科共有15筆尚未清償的國際債券，票面價值約400億美元，外國持有者約占其中一半金額。

莫斯科本月底前還面臨6億1500萬美元的債息到期，而第一筆本金債務20億美元則須在4月4日前履行。

俄羅斯上次外幣債務違約回溯至1918年，當時因為布爾什維克革命領導人列寧（Vladimir Lenin）拒絕承認沙皇政權遺留的債務。此外，俄羅斯曾在1998年對國內的盧布債券違約。

俄羅斯財政部先前揚言，若支付債券外國持有者的美元付款無法通過，它將用等值盧布支付。國際信評機構惠譽（Fitch）已警告，這將構成主權債務違約，除非莫斯科在30天寬限期內做出修正。

俄羅斯 債券 財政部

上一則

俄烏兩國透過視訊續談 傳正討論俄軍戰後是否留駐烏東

下一則

保護波蘭不受波及 英國將部署天劍飛彈與100名官兵

延伸閱讀

最新民調：49%民眾不滿意拜登處理俄烏戰爭

最新民調：49%民眾不滿意拜登處理俄烏戰爭
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
10萬美軍駐歐 北約確保烏克蘭戰事不擴散

10萬美軍駐歐 北約確保烏克蘭戰事不擴散
普亭生氣了 罵親西方俄民眾「人渣叛徒」籲社會淨化

普亭生氣了 罵親西方俄民眾「人渣叛徒」籲社會淨化

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
基輔東邊近郊布洛瓦利（Brovary）有坦克車隊遭擊潰。（美聯社）

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

2022-03-10 15:01

超人氣

更多 >
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

圖輯／紐約法拉盛大火升為5級 延燒已數小時

圖輯／紐約法拉盛大火升為5級 延燒已數小時
提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺
一洲焦點／美俄烏元首發表談話 北京已站在歷史錯誤一邊

一洲焦點／美俄烏元首發表談話 北京已站在歷史錯誤一邊
母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡