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日本福島強震規模上修為7.4 至少92人受傷

中央社／東京17日專電
日本東北地區福島縣外海16日晚間發生強震，日本氣象廳將地震規模由最初公布的7.3修為7.4，地震深度由60公里修為57公里。（歐新社）
日本東北地區福島縣外海16日晚間發生強震，日本氣象廳將地震規模由最初公布的7.3修為7.4，地震深度由60公里修為57公里。（歐新社）

日本東北地區福島縣外海16日晚間發生強震，日本氣象廳將地震規模由最初公布的7.3修為7.4，地震深度由60公里修為57公里。強震發布的海嘯注意報於今天清晨全面解除。

日本時間16日晚間11時36分（美東時間上午10時36分），日本東北地區觀測到強震，日本氣象廳原本發布地震規模7.3，後來上修為7.4。震央在福島縣外海，氣象廳原本公布地震深度是60公里，後來改為57公里。

宮城縣與福島縣觀測到最大震度6強。氣象廳對宮城縣與福島縣的言海地區發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），今天清晨5時（美東時間下午4時）全面解除。今後岩手縣到福島縣一帶的沿海地區潮位可能有變化，但不用擔心會有海嘯。

NHK自行統計報導，截至今天清晨5時，已知這起地震造成2人死亡，至少92人受傷。其中，宮城縣47人、福島縣29人受傷，在醫院接受治療。岩手縣3人、秋田縣1人、山形縣3人、關東甲信越地區9人受傷。

福島縣外海在強震發生後，陸續觀測到地震。截至今天凌晨3時許，發生震度1以上的地震逾10次。

在這起規模7.4的強震發生前2分鐘，亦即昨晚11時34分發生規模6.1的地震，震央是福島縣外海，地震深度57公里。

日本氣象廳表示，搖晃強烈的地區今後約一週可能發生最大震度6強的搖晃，呼籲民眾要提高警覺。

昨晚這起強震導致東北新幹線一班行駛在福島車站與白石藏王車站區間的列車山彥（Yamabiko）223號列車的17節車廂當中16節車廂出軌。列車上有75名乘客、3名乘務員，乘客與乘務員都沒受傷。這些人士在白石藏王車站下車步行約2公里後搭乘巴士。

日本每日新聞報導，上一次新幹線在營運中有乘客搭乘的情況下出軌是2004年10月發生新潟縣中越地震時，當時是上越新幹線列車出軌。

影音來源：TBS NEWS YouTube

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