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北韓試射飛彈失敗 專家估近日再射可能性大

中央社首爾16日專電

北韓今天上午疑似發射洲際彈道飛彈（ICBM），但發射後立刻失敗爆炸，南韓專家預估，北韓近日再次試射的可能性大。

南韓軍方今天監測到北韓在上午9時30分左右，從首都平壤郊外的順安一帶發射飛行物體，推測可能是與前兩次試射相同的新型洲際彈道飛彈「火星-17」，但在上升不到20公里就爆炸。

專家說明，中距離彈道飛彈（IRBM）與洲際彈道飛彈的發射角度大，一般飛行高度達數百至數千公里，這次試射不到20公里，幾乎是一發射就爆炸。韓聯社報導指出，這也是北韓在2016至2017年間多次試驗中距離彈道飛彈失敗後，首次被監測到試射失敗。

專門研究飛彈的航空大學教授張榮根（譯音）分析，這次試射失敗可能是因為引擎作用不完全或壓力過大導致；南韓國防安保論壇專門研究委員申忠禹（譯音）則指出，也有可能是引擎加速時，液體燃料外漏導致爆炸。

無論原因為何，專家指出，要找出發射高度在20公里以下就爆炸的失敗原因並不容易，北韓立即準備追加進行試射的可能性更大。

北韓在4月將迎來太陽節（北韓首任領導人金日成生日）110週年，相關專家都認為平壤當局很有可能藉此展示國防軍武實力；北韓此前在2月27日及3月5日兩次進行試射，並聲稱是開發偵察衛星所需測試，也有意見認為北韓透過試射進行火星-17的性能測試。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長向中央社記者說明，平壤為確保洲際彈道飛彈技術穩定，至少需進行3次試射，預估很快會再進行一次洲際彈道飛彈試射，或是發射其他成功可能性更大的飛彈，以挽回這次失敗的顏面。

南韓雖正處新舊政府交接期，也未放鬆對北韓警戒、甚至提高防禦水準，使用玄武系列等南韓最新型彈道、巡弋飛彈的陸軍飛彈司令部為應對北韓後續試射，已在江陵一帶進行己方飛彈試射準備。南韓國防部長徐旭今天也造訪駐韓美軍基地，強化與美方合作關係。

北韓 彈道飛彈 南韓

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