戰火與疫情夾擊 烏克蘭醫護雙線抗戰

圖為烏克蘭哈爾科夫一倉庫遭砲擊後著火，消防人員趕緊前往現場救火。 路透社

烏克蘭 第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的醫護人員發現，他們身處兩條前線，在外面戰火肆虐下，他們還在加護病房力抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

哈爾科夫地區臨床傳染病醫院是該市疫情 流行期間治療染疫患者的主要設施，醫院已經封閉窗戶，且每天都在適應各種狀況。

醫院院長納爾托夫（Pavel Nartov）醫生說，空襲警報每天都會多次響起，迫使脆弱的病人進入醫院臨時避難所。他說，處理加護病房接上呼吸器病患是過程中最困難和最危險部分，但也是最關鍵部分，因為氧氣瓶暴露在爆炸和砲彈碎片的危險中。

他告訴美聯社：「轟炸從早到晚都在發生。感謝上帝，沒有一枚炸彈擊中我們醫院。但那隨時都可能發生。」

自從戰爭爆發以來，哈爾科夫一直受到俄羅斯 部隊砲火攻擊，砲火擊中住宅建築物，造成大批民眾逃離。

烏克蘭官方通報COVID-19單日新增病例在2月創下新高，但疫情在俄羅斯入侵以來已有下降。隨著人們全力逃離戰火，對疫情的擔憂已經下滑。

烏克蘭東部哈爾科夫地區的緊急服務部門今天表示，自2月24日俄羅斯入侵以來，哈爾科夫市至少有500名居民喪命。

路透社無法立即確認這些訊息。俄羅斯否認鎖定平民為攻擊目標。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天在臉書（Facebook）貼文表示，到目前為止，已有103名兒童在烏克蘭戰爭中遇害。

路透社無法立即證實這些訊息。