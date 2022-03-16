我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機

一洲焦點／美俄烏元首談話 北京已站在歷史錯誤一邊

日本東北規模7.3強震 可能是311大地震餘震

中央社東京17日專電
日本東北地區外海16日晚間發生規模7.3強震。圖為東京一個地鐵站在地震之後列車停運，民眾被困站台等候。(美聯社)
日本東北地區外海16日晚間發生規模7.3強震。圖為東京一個地鐵站在地震之後列車停運，民眾被困站台等候。(美聯社)

日本東北地區外海16日晚間發生規模7.3強震，觀測到最大震度6強。日本氣象廳對宮城縣、福島縣沿岸發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），氣象廳研判可能是11年前311大地震的餘震。

日本時間16日晚上11時36分（美東時間早10時36分），日本東北地區觀測到規模7.3強震，震央在福島縣外海，地震深度60公里。觀測到最大震度6強的地區有宮城縣的登米市與藏王町、福島縣的相馬市、南相馬市、國見町。

觀測到震度6弱的地區是宮城縣中部與福島縣多處。觀測到震度5強的地區有岩手縣內陸北部及內陸南部、山形縣村山地方等。東京多處觀測到震度4。

觀測到強震的部分地區有停電情況。此外，17日凌晨1時左右，JR東日本公司表示，東北新幹線福島站與白石藏王站之間有車輛脫軌情形，有部分列車傾斜，但目前還沒收到有乘客受傷消息。

日本氣象廳對宮城縣、福島縣的太平洋沿岸發布海嘯注意報，第一波海嘯估計約11時50分抵達，海嘯高度預估約1公尺高。宮城縣石卷港17日凌晨0時29分（美東時間16日早11時29分）觀測到20公分海嘯。

東京大學名譽教授平田直對日媒表示，這是11年前311大地震的餘震地區發生的地震，日本氣象廳研判可能是311大地震的餘震，震央地區本來就是地震頻繁發生地區，今後可能持續發生同樣強度地震，呼籲民眾注意海嘯注意報發布，尤其是住在沿海地區民眾須提高警覺。

平田表示，從地震深度來看，研判可能是潛藏的太平洋板塊交界附近或是太平洋板塊內部發生的地震。

地震 日本

上一則

日本福島縣外海規模7.3強震 關東逾200萬戶停電

下一則

美使館：10名烏克蘭人排隊領麵包 遭俄軍開槍打死

延伸閱讀

日本福島縣外海規模7.3強震 關東逾200萬戶停電

日本福島縣外海規模7.3強震 關東逾200萬戶停電
俄侵烏不忘太平洋？武器運輸艦通過日本津輕海峽

俄侵烏不忘太平洋？武器運輸艦通過日本津輕海峽
哈德遜研究所訪談 安倍：習近平不再隱藏對台野心

哈德遜研究所訪談 安倍：習近平不再隱藏對台野心
惠州地震香港有感 鄭秀文嚇呆 周慧敏深夜急報平安

惠州地震香港有感 鄭秀文嚇呆 周慧敏深夜急報平安

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票率篤定當選韓國總統。(美聯社)

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

2022-03-09 14:32

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助