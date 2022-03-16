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伊朗核協議談判露曙光 俄稱取得美國書面保證

中央社／杜拜-華盛頓15日綜合報導
俄國外交部長拉夫羅夫(右)與伊朗外交部長艾密拉多拉安(左)15日在莫斯科會面。(歐新社)
俄國外交部長拉夫羅夫(右)與伊朗外交部長艾密拉多拉安(左)15日在莫斯科會面。(歐新社)

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，美國已提出書面保證，西方以莫斯科揮軍烏克蘭為由施加的制裁，不會妨礙其在伊朗核子協議架構下與德黑蘭的合作關係。

拉夫羅夫這番發言，似乎顯示莫斯科可能不再認為西方制裁有礙俄國挽救核協議。

拉夫羅夫3月5日意外要求各方保證，俄伊貿易關係不會受到與烏克蘭相關制裁影響，但西方強國無法接受，華盛頓更堅稱不會同意這項要求。

根據正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）的「伊朗核子協議」，伊朗同意限縮核計畫以提高發展核彈的難度，藉此換取全球減緩經濟制裁。

拉夫羅夫表示：「我們收到書面保證，包含在恢復聯合全面行動方案的文本中。文中有聯合全面行動方案所有計畫與那些活動的可靠防線，包括有關與我們企業與專家的連結。」

拉夫羅夫在莫斯科與伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）合開記者會時，也否認俄國是恢復核協議的障礙。

「我聽到美國人每天都想指控我們拖延協議，那是謊話。這份協議在許多國家未獲最終批准，俄國並不在其中。」

拉夫羅夫表示莫斯科支持核協議盡快恢復的消息傳出後，油價下跌超過6%。

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