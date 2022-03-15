日媒：北韓又試射 不排除為彈道飛彈

日本媒體NHK報導，情報顯示北韓在東京時間16日上午（美東時間15日晚間）又再度試射，不排除為彈道飛彈。圖為北韓政府1月5日發布的超音速飛彈試射照片。(美聯社)

日本媒體NHK快訊，據防衛省關係人士表示，情報顯示北韓 在東京時間16日上午（美東時間15日晚間）又再度試射，不排除為彈道飛彈 。是否對日本造成影響，防衛省正在加緊蒐集情報。

南韓 媒體昨日甫報導，南韓政府認為，北韓最快可能在本周試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。朝鮮日報報導，即將卸任的南韓總統文在寅領導的政府告訴總統當選人尹錫悅，北韓即將試射飛彈，就算是今天試射也不讓人意外。聯合新聞通訊社則報導說，南韓和美國都偵測到試射在即的跡象。

美國之音15日報導，從12日拍攝到的商業衛星圖像顯示，北韓首都平壤順安機場有新建的混凝土結構，這被認為是從移動型發射車發射飛彈用的支撐物。

韓聯社和日本共同社昨天相繼引述美國之音（VOA）這則報導指出，民間衛星圖像顯示，新興建的混凝土結構有2座，位於平壤的順安機場北側飛機跑道及飛機滑行道之間，推估是本月8日至9日之間設置的，目前設置範圍可能已擴大。

北韓2月27日與3月5日從順安機場發射彈道飛彈。北韓聲稱是在進行開發偵察衛星的測試；但美國、南韓研判北韓在測試新型洲際彈道飛彈（ICBM）的性能。

報導指出，本月上旬，北韓為了在順安機場設置彈道飛彈發射車（TEL）而設置混凝土結構。日、美、南韓正對北韓可能發射新型洲際彈道飛彈加強警戒。

美軍印太司令部（INDOPACOM）昨天宣布在朝鮮半島西側的黃海上空進行航空母艦艦載機演習，藉以強烈牽制北韓。美軍印太司令部表示，這是為確保美國與同盟國的安全所採取的措施，強調防衛日韓的義務如銅牆鐵壁。