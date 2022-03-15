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哈德遜研究所訪談 安倍：習近平不再隱藏對台野心

中央社／華盛頓15日專電
前日相安倍晉三。(歐新社)
前日相安倍晉三。(歐新社)

日本首相安倍晉三接受美國智庫哈德遜研究所訪問時表示，北京的新軍國主義很大程度來自中國國家主席習近平個人野心，他正在鞏固權力基礎，不再隱藏對台灣的野心。

哈德遜研究所（Hudson Institute）日本研究項目副主任華特斯（Riley Walters）等人訪問安倍晉三，訪談內容14日在網站上刊出。

安倍表達對中國正在擴大軍事實力並試圖片面改變區域的擔憂，他認為，北京的新軍國主義很大程度上是習近平本人的野心所驅動。

他指出：「習近平正在鞏固他的權力基礎，不再隱藏對台灣的野心。」安倍擔心，隨著習近平在北京取得政治勝利，與台灣統一（不論是透過武力或其他方式）可能不遠。

十分友台的安倍從1993年首次當選日本國會議員以來，就主張應當加強日台關係，維持台灣盛行的親日氣氛。他也指出，關心台灣安全並致力於確保台灣安全，將有助於區域和平與穩定。

至於經濟領域，安倍警告，若中國在日本供應鏈中過於不可或缺，中國可能掐住日本咽喉，在必要時切斷關鍵原物料，因此日本迫切需要提高供應鏈韌性。

文章提到，隨著日本重新強調全球多元化，台灣將成為關鍵要素，這也是包括安倍在內的日本官員歡迎台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的原因之一。晶圓大廠台積電也於去年正式宣布赴日本投資設立晶圓製造廠。

安倍指出，這是日本政府首次向在日本投資的外商提供補助，他也期望台灣能有更多類似的多邊努力。

安倍也相信在現任首相岸田文雄的領導下，日本與台灣能持續保持良好關係，「台灣在地緣政治非常重要」。

日本 習近平 北京

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