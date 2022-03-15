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「不能留你在組織裡」歐洲理事會大會通過開除俄會籍

中央社／布魯塞爾15日專電
歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」，今晚宣布大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。（美聯社）
歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」，今晚宣布大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。（美聯社）

歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」，今晚宣布大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。

歐洲理事會（Council of Europe）自3月14日起一連兩天在法國史特拉斯堡召開國會議員大會（PACE），針對俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反人權一事展開討論，並投票決定去留。

今晚PACE宣布以216票同意、0票反對、3票棄權下通過議案，大會一致認為俄羅斯不能再留在組織中，這項表決結果待送歐洲理事會的決策單位部長委員會拍板定案後，將開除俄國會籍資格。

歐洲理事會主席克斯（Tiny Kox）表示，今天PACE一致通過在俄羅斯成為會員國25年後排除其會籍，這是歐洲理事會史上第一次將成員國逐出，但俄羅斯侵略烏克蘭展是不可接受的，呼籲俄國立即結束戰爭。

雖然在表決結果公布之前，俄羅斯已先表示將自行退出，但這項表決結果仍代表逾40個成員國反對俄國侵略烏克蘭的強力回應，俄羅斯一旦被逐出歐洲理事會，代表着俄國不再能訴諸歐洲人權法院。

歐洲理事會是早年歐洲共同體時期促進歐洲各國在法律規範、人權、民主發展、法治與文化合作的國際組織，成立於1949年，總部設在法國史特拉斯堡，有47個會員國，俄國和烏克蘭都是成員國。

理事會成立後通過決議設立一個人權法院，以確保各國履行其保護人權的承諾，希臘軍政府曾在1960年代晚期自行退出，以免留下被開除的污名。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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