英國擴大對俄羅斯制裁 加徵35%關稅禁奢侈品出口

英國為制裁俄羅斯侵略烏克蘭，今天對從鋼品到伏特加酒等一系列進口俄國貨品加徵35%關稅，並禁止奢侈品出口到俄國。歐新社

英國 為制裁俄羅斯侵略烏克蘭，今天對從鋼品到伏特加酒等一系列進口俄國 貨品加徵35%關稅，並禁止奢侈品出口到俄國。歐洲聯盟（EU）也正式批准對俄第4波制裁。

法新社報導，根據英國國際貿易部（Department for International Trade）公布的清單，受這波關稅制裁的俄羅斯貨物品項包括鋼品、木材、穀物、酒類、毛皮和白身魚類，每年進口總值為9億英鎊（約12億美元）。

英國國際貿易部表示：「我們想對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的戰爭機器造成最大傷害，同時讓英國企業受到最小衝擊。」

英國當局還說：「俄羅斯伏特加酒是受加徵關稅影響最具代表性的產品之一。而出口禁令很可能將影響到豪華車及高級時尚和藝術品。」

英國國際貿易部補充說，出口禁令很快將生效，將確保在普亭掌權期間變富有並支持非法侵略烏克蘭的俄羅斯寡頭和菁英階層人士，「被剝奪取得奢侈品的管道」。

路透社報導，英國外交部指出，今天祭出的新一輪制裁，受衝擊的俄羅斯菁英合計資產淨值達1000億英鎊（約1310億美元），且其中包括克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）和俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。

英國還將停止讓俄羅斯與盟邦白俄羅斯 享有世界貿易組織（WTO）規則下最惠國待遇的關稅。

英國國際貿易部表示：「英國正與我們的國際夥伴合作，若未遵守本於規則的國際秩序，我們支持世貿組織防止其獲得它的利益。」

歐盟今天也正式批准新一批對俄羅斯的制裁措施，包括禁止投資俄國能源業、禁止奢侈品出口至俄國及禁止俄國鋼品進口，在今天稍晚歐盟公報公布後生效。

制裁內容還包括將更多支持俄羅斯政府的俄國企業領袖資產凍結，當中有英格蘭足球超級聯賽球隊切爾西（Chelsea）的老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。