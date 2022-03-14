俄國遭制裁降價求售石油和商品 印度考慮採購

俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，莫斯科亟欲尋找出口管道。印度 官員表示，印度考慮莫斯科提出的打折價格，向俄國 採購原油和其他商品，透過印度盧比兌俄國盧布的方式交易。

印度原油需求80%來自進口，向俄國採購通常約占2-3%。但今年以來油價飆漲40%，新德里政府想方設法降低攀升的能源支出。

路透社報導，印度1名官員表示：「俄國提出的原油和商品價格折扣大。我們樂於接受。我們還有一些問題要解決，像是油輪、保險以及原油調和等。一旦都解決了，我們將接受這個折扣提議。」

部分國際買家已經避免俄羅斯原油，希望不要捲入制裁，但印度官員表示，制裁不能阻止印度進口俄國石油。

這名官員表示，目前正在建立一項盧比兌換盧布的交易機制，用在支付原油和其他商品的費用。

這名要求匿名的官員並未透露俄國願意供應多少原油，以及折扣的程度。

印度財政部未立即回覆路透社記者尋求評論的電郵。

莫斯科當局呼籲對俄友善的國家維持和俄國的貿易和投資關係。印度和俄國有長期的國防關係，曾在聯合國一項譴責俄國侵略決議案表決中棄權。然而，印度呼籲終止這場衝突。

消息人士告訴路透社，俄羅斯的蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）允許中國買主無須提供信用狀，以繞過制裁。

印度新會計年度將從4月開始，隨著補助計畫的費用飆漲，印度政府也想從俄羅斯和白俄羅斯 採購肥料的原料。

印度政府在截至3月31日止的會計年度補助計畫費用已攀升一倍，今天又進一步匡列預算1490億印度盧比（19.4億美元）。

這兩名官員表示，政府預期下一會計年度的肥料補助經費將比目前預估的1.05兆盧比，增加至少2000億至3000億盧比。

其中1名官員表示：「倘若我們可以從俄羅斯取得便宜的肥料，我們會那樣做。這將有助紓緩部分財政憂慮。」