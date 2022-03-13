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歐洲15年來首例 芬蘭新核電廠 開始供電

本報綜合外電報導
圖為芬蘭放射性廢料處理罐。(Getty Images)
圖為芬蘭放射性廢料處理罐。(Getty Images)

俄國入侵烏克蘭引發歐洲能源供應擔憂之際，芬蘭歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3）12日開始供電，是歐洲15年來首個投入運作的核子反應爐，這將減少芬蘭對俄國能源的進口需求。莫斯科此前威脅，若歐洲國家對俄國石油實施禁運令，將關閉通往德國的北溪1號天然氣管線。

英國《衛報》報導，延宕已久的歐基洛托核電廠3號機，開始試生產並向國家電網輸送電力後，芬蘭進口電力的需求料將隨時間推移有所減少，電價也將有所下滑。

滿足14%電力 助減少進口電力

歐基洛托核電廠3號機全面運作後，將滿足芬蘭14%的電力需求，進而減少從俄國、瑞典和挪威進口電力的需求。Aurora能源研究公司分析師艾塞爾說：「歐基洛托核電廠3號機將減少芬蘭的進口依賴，讓芬蘭的電價更便宜。」

歐基洛托核電廠3號機是芬蘭40年來首座啟用的核電廠機組，原定於2009年商轉，但興建期間飽受技術問題困擾，工期嚴重延誤也引發TVO與法國亞瑞華（Areva）、西門子（Siemens）團隊的訴訟糾紛。

歐基洛托核電廠3號機開始試生產時的發電量，剛好超過0.1百萬瓩，僅占總發電量一小部分，預計7月底前將進入正常的滿載運轉模式供電。

芬蘭過去幾年電力凈進口的平均值為13太瓦時，隨著歐基洛托核電廠3號機投入使用，這一數字到2025年將下降到5~8太瓦時。TVO在一份聲明中說：「歐基洛托核電廠3號機將大幅提升芬蘭電力自給率，並有助於實現碳中和目標。」

菲國發展核電 擬採小型反應爐

菲律賓總統杜特蒂日前簽署行政命令，將核能發電納入菲國能源結構中。能源部長庫希（Alfonso Cusi）也計畫近期赴美簽署備忘錄，為菲國發展小型模組化核能反應爐鋪路。

庫希說，由於小型模組化核能反應爐體積較小以及相對可運輸性、非間歇性供電、低碳足跡、供電成本可預測等特性，可提高島嶼省分能源供應穩定性。

馬尼拉當局預計2035年前，把核電運用在能源結構中，但根據能源部調整的能源規畫，2027年或2028年可能就會在菲國安裝小型模組化核能反應爐。

此外，法國總統馬克宏日前宣稱2028年起，會在既有核電廠廠址興建6個大型壓水反應爐，且擬在2050年前，另建8個反應爐；他承諾重振法國核能產業。美國最大公營電力公司「田納西河谷管理局（TVA）」也推出計畫，研發及資助興建小型核子反應器。儘管部分歐洲國家如德國，堅定執行反核行動，大西洋兩岸都已出現核能復興運動。

俄國 能源部 德國

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